È stata resa nota la data ufficiale delle correzioni dei test preselettivi del Concorso Regione Campania che, da quanto reso noto da un comunicato, inizieranno il prossimo 17 ottobre. I controlli delle prove sostenute nello scorso mese di settembre da migliaia di candidati, è stato pubblicato nella mattinata di lunedì 14 ottobre sul sito della Formez. Secondo quanto si apprende l’iter si svolgerà in seduta pubblica e sarà prevista la possibilità di accedere, nella sala nella quale si terranno le operazioni di controllo, a gruppi di 70 persone per volta.

Correzioni dei test preselettivi

Sono tanti i candidati che, dopo aver sostenuto la prima prova preselettiva del Concorso della Regione Campania, attendono le correzioni dei propri elaborati. Le migliaia dei partecipanti adesso possono finalmente contare sull’avviso ufficiale, che riporta nel dettaglio le informazioni sulla data certa nella quale inizieranno le correzioni degli elaborati. L’operazione avverrà, nello specifico, presso la sede di Formez a Roma ubicata in viale Marx al numero civico 15.

Il programma prevede l’inizio delle correzioni dalle ore 10:30 del prossimo 17 ottobre 2019. Il tutto avverrà, con la supervisione del Comitato di Vigilanza già incaricato alla vigilanza delle procedure inerenti tutte le fasi della prima prova preselettiva. Le prove preselettive del concorso che si sono svolte nella sede della mostra di Oltremare a Napoli dal 2 al 24 settembre scorso, erano costituite da 80 test a risposta multipla.

Alla prima prova hanno partecipato oltre 140 mila candidati dei quali saranno presi in esame gli elaborati nei prossimi giorni. Al termine della correzione dei test riguardanti la categoria D, ossia quella riferita ai candidati laureati, inizieranno le correzione dei test relativi alla categoria C dei diplomati. Al termine delle correzioni di tutti i test, che si stima possa avvenire alla fine del mese di ottobre, sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi alla seconda prova scritta.

Dove controllare i test della prova

Tutti gli interessati potranno controllare nel dettaglio, i propri elaborati sul sito di Formez e i relativi aggiornamenti sul calendario delle correzioni. Il numero dei candidati che supereranno la prova sarà pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Il punteggio sarà assegnato in base alle risposte che varierà da un punto per ogni risposta esatta, nessun punto per quelle non date e lasciate in bianco e un punteggio di 0,33 punti per le risposte sbagliate.

La fase successiva del concorso prevede una nuova prova scritta, che si baserà su 60 quesiti, questa volta più dettagliati rispetto a quelli sottoposti nella prova preselettiva e che riguarderanno più approfonditamente le materie inerenti il profilo professionale prescelto. I nuovi test potrebbero svolgersi, molto probabilmente, nel prossimo mese di novembre.