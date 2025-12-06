Cambio programmazione per La Promessa nel palinsesto di Rete 4 che, da diversi mesi ormai ha accolto con successo la soap opera spagnola che aveva debuttato nel daytime di Canale 5.

In vista del gran finale della terza stagione, caratterizzato dall'uscita di scena della protagonista Jana, Mediaset ha scelto di puntare sulla messa in onda della soap nella fascia di prime time, trasmettendo gli episodi clou nello slot orario che va dalle ore 21:30 di sabato 20 dicembre.

Mediaset cambia la programmazione de La Promessa su Rete 4

L'appuntamento con La Promessa continua a rivelarsi uno dei più seguiti dell'intera giornata di Rete 4 con una media giornaliera di oltre 950 mila spettatori fissi e punte che hanno toccato anche la soglia di 1,1 milioni nella difficile fascia oraria del preserale.

Rete 4, dopo lo stop di Tempesta d'amore in quello slot orario, è riuscita a ritrovare una fetta considerevole di spettatori toccando anche punte del 6% di share nonostante la concorrenza dei Tg serali che a quell'ora sono in onda tra Rai 3, Rai 1 e Canale 5.

Alla luce del grande successo ottenuto in queste settimane e in vista del finale che attende la protagonista Jana, per la serata del 20 dicembre è in programma una puntata speciale della soap opera nella fascia serale di Rete 4.

Il 20 dicembre prevista una puntata speciale de La Promessa in prime time

Per la serata di sabato 20 ottobre, infatti, dopo la consueta puntata che andrà in onda nella fascia del preserale la soap opera sbarcherà anche in prime time con un appuntamento speciale.

Dalle 21:30 alle 23:30 circa, infatti, è in programma un doppio episodio con La Promessa, incentrato sull'uscita di scena definitiva di Jana e della perfida marchesa Cruz.

La soap si ritroverà a dover sfidare l'appuntamento con la finalissima di Ballando con le stelle 2025, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Massimiliano Rosolino, che saluterà definitivamente il suo pubblico dopo una stagione altalenante dal punto di vista Auditel.

La morte di Jana nella puntata del 20 dicembre

Le anticipazioni sul finale de La Promessa di sabato 20 dicembre rivelano che Jana, dopo essersi ritrovata sospesa tra la vita e la morte per diversi giorni, andrà incontro a un netto peggioramento delle sue condizioni di salute.

L'ex domestica del palazzo subirà un arresto cardiaco e, questa volta, i medici non riusciranno a evitare il peggio.

Jana morirà tra le braccia del suo amato Manuel e con lei perderà anche la vita anche il bambino che portava in grembo: un doppio lutto che finirà per spezzare il cuore del marchese, mentre Cruz verrà accusata di essere la responsabile dell'accaduto.