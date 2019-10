Per incassare la pensione di novembre, molti pensionati dovranno attendere qualche giorno in più: nessun problema di liquidità Inps e nessun pericolo per i pensionati che percepiranno comunque la loro pensione, il ritardo scaturisce dal fatto che nel mese di novembre le festività causeranno uno slittamento nello scadenzario di pagamento delle Pensioni. Il giorno di "Ogni Santi" che, calendario alla mano, sarà di venerdì, amplificherà il ritardo in quanto seguito dal canonico fine settimana, spostando l'incasso del rateo di pensione di 4 giorni per quanti si affidano a una banca.

Alla cassa per la pensione, quando il mese prossimo

La legge di bilancio del 2018 ha fissato il calendario di pagamento delle pensioni in maniera strutturale. Fino a quella manovra finanziaria, ogni fine anno l'Inps produceva le date di pagamento delle pensioni a partire dal gennaio successivo. Dal 2018 è stato stabilito che i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni di accompagnamento o le rendite vitalizie Inail, sono posti in pagamento il primo giorno bancabile di ciascun mese.

Ed è proprio il giorno bancabile la causa di questo ritardo previsto per il mese di novembre.

Il dubbio che adesso molti pensionati si pongono è sul giorno in cui potranno recarsi allo sportello a prelevare la loro pensione, o sul giorno in cui riceveranno l'accredito sul proprio conto corrente. Va infatti chiarito che il giorno bancabile è diverso tra banche e ufficio postale: per le Poste il sabato è un giorno lavorativo, mentre per le banche no.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pensioni

Ecco perché chi riceve la pensione tramite Poste Italiane potrà andare alla cassa sabato 2 novembre, mentre chi la riceve tramite banca dovrà attendere ancora due giorni, recandosi allo sportello solo lunedì 4 novembre.

Differenze tra banca e Poste

In definitiva, la normativa vigente impone il primo giorno bancabile di ogni mese come quello canonico per ricevere la pensione. Questo tranne il mese di gennaio, dove il giorno di pagamento è il secondo bancabile.

Il prossimo novembre alle Poste il primo giorno bancabile utile sarà sabato 2 novembre, mentre in banca il primo, il secondo ed il terzo giorno di novembre saranno giornate di chiusura. In parole povere, i pensionati clienti degli istituti di credito diversi da Poste Italiane non riceveranno alcun accredito né tanto meno potranno recarsi allo sportello per percepire la pensione. Tutto rimandato a lunedì 4 novembre.

Una cosa simile accadrà a dicembre perché il giorno uno dell'ultimo mese dell'anno è domenica. In quel caso però, sia che si incassi la pensione in posta o in banca, per tutti giorno di pagamento lunedì 2 dicembre.