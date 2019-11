Attualmente ci sono delle selezioni aperte per una masterclass e relativa realizzazione di un cortometraggio, con i partecipanti in veste di attori, sotto la supervisione del noto regista Pupi Avati.

Sono inoltre tuttora aperti i casting per uno spettacolo dal titolo Lisistrata, diretto da Valentina Illuminati e prodotto da 'Numeri 11'.

Una masterclass e uno short film

Una masterclass con Pupi Avati prevede la possibilità di prendere parte, per i partecipanti, anche ad un cortometraggio ad esso collegato, sotto la supervisione esclusiva del noto regista.

Il tutto si svolgerà nel mese di gennaio del prossimo anno, per l'esattezza dall'11 al 12 e poi dal 18 al 21 gennaio.

Per proporre la propria candidatura, gli interessati devono mettersi in contatto con l'organizzazione entro e non oltre il prossimo 14 novembre (data prorogata in quanto inizialmente si era fissato l'8 novembre) tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: academy@ teatrogolden.it o, per Whatsapp al numero di telefono 351/5546407.

Uno spettacolo nelle Marche

Per la realizzazione di uno spettacolo dal titolo Lisistrata, che verrà poi messo in scena nel mese di gennaio del prossimo anno per la regia di Valentina Illuminati e prodotto dall'associazione 'Numeri 11', sono attualmente in corso le selezioni di attrici. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di un'attrice di livello professionistico e di età scenica compresa tra 25 e 40 anni.

Le candidate selezionate saranno tenute a dare la propria disponibilità dal 3 al 16 gennaio 2010 sia per la fase di prove che per il debutto, previsto per il 15 e il 16 gennaio e che si terrà al Teatro delle Energie di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.

L'associazione 'Numeri 11' ha sede nelle Marche e i casting per lo spettacolo in questione si svolgeranno mercoledì 27 novembre a Roma e lunedì 2 dicembre a Grottammare.

Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono inviare, entro e non oltre il prossimo 29 novembre, la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: associazione.numeri11@ gmail.com, indicando i propri dati personali e di contatto e allegando due fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale, specificando se preferiscono partecipare ai casting a Roma o nelle Marche.

I provini si terranno poi solamente su convocazione, nell'ambito della quale verranno indicati ulteriori dettagli concernenti i casting. A tale proposito, quanti verranno pre-selezionati a seguito di un'attenta valutazione della documentazione inoltrata, saranno tenuti a proporre un monologo, di tipo possibilmente brillante e di durata non superiore a cinque minuti. Si precisa che oltre alla regolare retribuzione per gli spettacoli è previsto un compenso anche per le relative prove.