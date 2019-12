Il Gruppo BNP Paribas opera sul mercato Italiano da oltre cinquant'anni. Nei primi anni del 2000 il gruppo BNP ha rafforzato la sua presenza sul nostro territorio attraverso l'acquisto di BNL, che si occupa di gestire la parte commerciale.

La presenza di BNL e di altre società all'interno del gruppo ha permesso a BNP Paribas di offrire ai propri clienti servizi e prodotti personalizzati, dai più tradizionali ai più innovativi, a seconda di quelle che sono le esigenze specifiche e i desideri del cliente stesso.

Tra i principali prodotti offerti da gruppo vi sono:

strumenti di risparmio,

strumenti di investimento,

prodotti assicurativo-previdenziali,

private banking,

mutui,

credito al consumo,

servizi di e-banking

Le posizioni aperte per stage e assunzioni

Nell'ultimo mese sono state pubblicate Offerte di lavoro per stage e assunzioni a tempo determinato e indeterminato che interessano principalmente le sedi site nelle città di Milano, Roma e Firenze.

Per le sedi di Milano, si cercano:

Business expert claim processes da assumere con un contratto a tempo indeterminato;

da assumere con un contratto a tempo indeterminato; Business expert financial processes da impiegare anch'esso con contratto indeterminato;

da impiegare anch'esso con contratto indeterminato; Addetto back office da impiegare a tempo determinato;

da impiegare a tempo determinato; Incident Manager da impiegare con un contratto indeterminato;

da impiegare con un contratto indeterminato; Una figura da inserire nell'area della pianificazione commerciale , da assumere con un contratto a tempo determinato;

, da assumere con un contratto a tempo determinato; Responsabile dello sviluppo commerciale da impiegare a tempo indeterminato.

Per le sedi di Roma, invece, attualmente si stanno selezionando principalmente soggetti interessati a svolgere uno stage presso varie aree della banca, tra cui: agevolazioni e incentivi, pianificazione strategica e business monitoring - divisione private banking e wealth management.

Relativamente alla sede di Firenze, infine, si è alla ricerca di una figura da impiegare attraverso un contratto a tempo indeterminato, che vada a ricoprire la qualifica di Programmatore Back end.

Modalità di candidatura

Il gruppo BNP Paribas è alla continua ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico al fine di offrire un servizio sempre efficiente a privati, aziende e istituzioni.

Coloro che sono interessati ad intraprendere un percorso all'interno del gruppo possono consultare la sezione relativa alle posizioni aperte sul sito web di BNP Paribas: in questo modo, cliccando sulla figura professionale a cui si è interessati, è possibile scoprire quali sono i requisiti tecnici richiesti per quella determinata posizione ed inoltrare la propria domanda di partecipazione per concorrere alla selezione.