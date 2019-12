Selezioni aperte di attori e attrici per la realizzazione della serie Labyrinth Suite. I casting si terranno a gennaio 2020 a Bologna. Sono inoltre in corso le selezioni di operatori teatrali per l'infanzia per l'associazione ACSD Teatro Bambini, per svolgere attività di tipo artistico - professionale a Roma.

Casting per 'Labyrinth Suite'

Per la serie dal titolo "Labytinth Suite", sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici, sia per ruoli principali che secondari. In particolare la richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni e bambini e ragazzi tra 4 e 17 anni.

Non ci sono indicazioni concernenti altre caratteristiche, oltre a quelle legate all'età, ma sono ben gradite ulteriori specificazioni nell'ambito dell'inoltro della candidatura.

A tal proposito, gli interessati a proporsi per le selezioni (per i minorenni devono occuparsene i genitori o chi ne fa le veci) possono inviare all'indirizzo di posta elettronica bernardi.alex.casting@outlook.it, i propri dati personali e di contatto, unitamente a: il proprio curriculum artistico - professionale, ad alcune fotografie (almeno in primo piano e a figura intera) e a un breve video (anche solo di carattere amatoriale) in cui il candidato recita un brano a sua scelta, al fine di poter far conoscere prima dei provini voce e pronuncia. I casting si svolgeranno, a seguito di una convocazione, a Bologna verso la fine del mese di gennaio 2020.

Acsd Teatro Bambini

Selezioni tuttora aperte per la ricerca di operatori teatrali per l'infanzia per l'anno scolastico 2019/2020 di Acds Teatro Bambini. In particolare la richiesta è indirizzata nei confronti di ambosessi in possesso di adeguata preparazione sportiva e considerevole esperienza di carattere pedagogica, con bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, con formazione riconosciuta nel settore teatrale. Richiesta anche la conoscenza della lingua inglese.

I selezionati svolgeranno la propria attività professionale a Roma.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e il proprio curriculum artistico - professionale (con particolare riferimento alle caratteristiche richieste e precedentemente indicate), al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione@teatrobambini.it. I provini si terranno su convocazione, a seguito di un'accurata valutazione della documentazione inoltrata. Si consiglia di visionare il sito web dell'associazione, alla sezione "Lavora con noi", al fine di reperire ulteriori informazioni e dettagli.