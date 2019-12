L'Azienda Sanitaria Locale di Bari ha indetto un nuovo bando pubblico volto all'assunzione di 566 unità di personale da inserire nel ruolo di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere (Cat D) a tempo indeterminato. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 27 gennaio 2020. I posti messi a concorso saranno così ripartiti:

ASL Ba, 160 posti; ASL Bat, 22 posti;

ASL Br, 42 posti;

ASL Le, 120 posti;

ASL Fg, 45 posti;

ASL Ta, 59 posti;

A.O.U. – OO.RR. di Foggia, 76 posti;

l’A.O.U. – Policlinico di Bari,10 posti;

l’I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” di Bari, 14 posti;

I.R.C.C.S. “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte, 18 posti.

Requisiti e domande di ammissione

I candidati al ruolo di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere devono possedere una laurea triennale in infermieristica, essere iscritti all'albo professionale e non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica (www. sanita.puglia.it/web/asl-bari) entro e non oltre le ore 00:00 del 27 gennaio 2020.

Alla domanda in formato elettronico dovrà essere allegata la copie scansionate, pena l'esclusione, della ricevuta del contributo al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro) a favore dell'Asl Ba - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202; copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità; dichiarano di accettazione di tutte le condizioni stabilite dal bando di selezione.

Prove concorsuali

Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d’esame oltre alla copia del documento di riconoscimento su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o i tempi necessari aggiuntivi. Le prove si articoleranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, nel dettaglio:

prova scritta , sarà volta all'esecuzione di un elaborato o di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso.

, sarà volta all'esecuzione di un elaborato o di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso. prova pratica , consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta con eventuali procedure di correzione automatizzata.

, consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta con eventuali procedure di correzione automatizzata. prova orale , verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario; sui principi medico-legali e deontologici di responsabilità infermieristica, sulla tutela della privacy in ambito sanitario, nonché sulla conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese, da specificarsi nella domanda di partecipazione, ed, inoltre, sulla conoscenza delle procedure informatiche.

, verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario; sui principi medico-legali e deontologici di responsabilità infermieristica, sulla tutela della privacy in ambito sanitario, nonché sulla conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese, da specificarsi nella domanda di partecipazione, ed, inoltre, sulla conoscenza delle procedure informatiche. valutazione di titoli sarà subordinata al superamento della prova scritta e pratica.

Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quanto altro non sia legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Azienda Asl Ba - Area Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel.

080/5842296 – 2312 – 2377 - 2582 nelle ore di ufficio. Mentre per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di domanda on-line, è attivo anche un Call Center, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 telefonando al numero 0835.388251.