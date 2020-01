Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di piccoli ruoli al fine della realizzazione di un importante progetto cinematografico della OZ Film, da girare successivamente tra Lazio e Puglia. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di ballerini e ballerine per un video musicale le cui riprese verranno effettuate poi a Roma.

Un progetto cinematografico

Per la realizzazione di un nuovo e importante progetto di tipo cinematografico della OZ Film, sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di piccoli ruoli, sia maschili che femminili.

Le riprese del film verranno poi effettuate tra Lazio e Puglia.

In particolare, la richiesta in questione è da ritenersi indirizzata nei confronti delle seguenti figure: un uomo e una donna, entrambi di origini giapponesi e di età compresa tra 30 e 40 anni, residenti nell'ambito della Puglia e alcuni bambini giapponesi che vivano in Puglia e tra 7 e 11 anni. Vengono inoltre cercati un uomo e una donna americani e di età compresa tra 50 e 70 anni, sempre con residenza in Puglia e una donna di età compresa tra 30 e 40 anni, con capelli biondi, viso angelico e in grado di suonare bene l'arpa, la quale abiti in Puglia.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie scattate al momento (anche di livello non professionale, ma puramente di tipo amatoriale), di cui una in primo piano e una a figura intera, curriculum artistico-professionale (o, quantomeno, delle indicazioni concernenti precedenti esperienze di carattere recitativo), al seguente indirizzo di posta elettronica: figurazioni@ ozfilm.it.

I casting si svolgeranno poi a breve ed esclusivamente su convocazione da parte della produzione.

Un video musicale

Per realizzare un interessante video di carattere musicale, da girare poi a metà del prossimo mese di febbraio (per l'esattezza il 15 e il 16) a Roma, si cercano attualmente ballerini e ballerine, di bella presenza e di età compresa tra 18 e 23 anni. Si richiede il domicilio nella Capitale anche in relazione al fatto che non sono previsti rimborsi spese.

Le audizioni si svolgeranno a Roma martedì 28 gennaio presso la sede dello IALS (Via Fracassini, 60), dalle ore 13 alle ore 15. Gli interessati devono presentarsi muniti di un proprio documento di identità e di quanto ritengono eventualmente utile ai fini di una adeguata valutazione.

Le coreografie sono di Ilir Shaqiri e a tale proposito è possibile far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: dancer.ilir@gmail.com per ricevere ulteriori dettagli e informazioni.