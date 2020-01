Casting a Roma, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per alcune riprese da effettuarsi a breve nella Capitale. Sono poi ancora in corso le selezioni di Imago Academy finalizzate alla ricerca di numerose persone (450) per realizzare un ampio campionamento di voci correlato ad una nota applicazione. In questo caso i casting e la successiva attività si svolgeranno a Milano.

Riprese a Roma

Per riprese da effettuarsi nella Capitale lunedì 20 gennaio, Cineworld Roma cerca attualmente un ragazzo tra 25 e 35 anni, di statura intorno a 1,85 cm e con taglia 48, senza barba e con capelli corti ma non rasati.

Per proporre la propria personale candidatura è necessario mettersi in contatto con la massima sollecitudine, con Whatsapp, con il seguente numero telefonico: 346/6066646, indicando dati personali e di contatto ed eventuali fotografie attinenti la richiesta indicata. Sempre Cineworld seleziona inoltre, per riprese da effettuarsi il 21 gennaio in zona San Lorenzo, sempre a Roma, ragazzi di età non superiore a 25 anni e in possesso di un motorino. In questo caso il numero telefonico di riferimento per candidarsi, sempre tramite Whatsapp, è questo: 392/6724326.

Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo comunque di visionare la pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma.

Un'applicazione a Milano

Sono attualmente in corso le selezioni, da parte di Imago Academy, di voci per una nota applicazione. In particolare, per questa interessante attività che si svolgerà poi nel mese di aprile a Milano, si cercano numerose persone di età compresa tra 18 e 60 anni innanzitutto per la realizzazione del campionamento di voci.

I casting, che si terranno poi nel capoluogo lombardo nel prossimo mese di febbraio, avranno una durata orientativa di ben 15 giorni, nel corso dei quali ai partecipanti verrà richiesto di articolare brevi frasi. Tra i partecipanti alle selezioni verranno valutati, in sale del tutto insonorizzate, 50 candidati al giorno e al termine delle audizioni saranno scelte complessivamente 450 persone. Gli interessati a candidarsi devono far riferimento a questo numero di telefono: 02/67493599, o all'indirizzo di posta elettronica mailto:info @imagomodel.com, indicando in entrambi i casi i propri dati personali, i relativi riferimenti di contatto e ogni altro elemento utile ad una adeguata valutazione concernente quanto richiesto.

Le selezioni, esclusivamente su convocazione, si svolgeranno poi a Milano presso la sede di Imago Academy (Via Napo Torriani, 5). A tale proposito verranno forniti per tempo tutti i dettagli riguardanti date ed orari.