In questi giorni sono aperti i casting per la ricerca di padroni di cani di piccola taglia per la realizzazione di un originale spot di tipo pubblicitario che si strutturerà a partire da particolari interviste.

Sono inoltre ancora in corso le selezioni di figure varie, a livello di ruoli attoriali e musicali, correlate all'allestimento nei pressi di Roma di un'opera rock dal titolo Rent.

Uno spot pubblicitario per padroni di cani

Per realizzare uno spot di carattere pubblicitario, sono ancora in corso le selezioni.

La richiesta in questione è orientata nei confronti di padroni di cani di taglia non superiore a 10 kg, che abbiano compiuto gesti eroici o quantomeno utili nei confronti di persone o animali. Si richiede la disponibilità da parte dei padroni per raccontare l'accaduto (portando con sè il proprio cane) nel corso di una intervista da inserire successivamente all'interno dello spot pubblicitario. Lo shooting verrà successivamente realizzato il prossimo 17 febbraio.

Gli interessati a proporsi per questa particolare iniziativa devono inviare dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie con il proprio animale e a un breve sunto dell'episodio, al seguente indirizzo di posta elettronica: alerossobasement@ gmail.com.

La candidatura va inoltrata entro e non oltre il prossimo 27 gennaio.

L'opera rock Rent

Casting aperti per Rent, un'interessante quanto originale opera rock. A tale proposito, si cercano attori, attrici, cantanti e la Compagnia Danza&Studio assieme all'associazione 'Un mondo nel Cuore', ha indetto un apposito bando per la messa in scena di questo spettacolo musicale. Nello specifico, la richiesta in questione è diretta verso attori/attrici/cantanti, tutti e tutte tra 18 e 25 anni, su Roma e zone limitrofe.

Per i selezionati le prove di Rent si svolgeranno con cadenza settimanale, il martedì sera, presso i Giardini di Corcolle (Roma) e il successivo debutto è previsto per la fine del prossimo mese di maggio.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare, entro e non oltre il 31 gennaio, i propri dati personali, i relativi riferimenti di contatto (telefonico e di posta elettronica), alcune foto e il curriculum artistico, a questo indirizzo di posta elettronica: francescoaugusto.latini@ gmail.com.

A una prima valutazione online - basata su quanto inoltrato in sede di presentazione della domanda - faranno seguito, ma esclusivamente su convocazione, le selezioni in senso stretto, in relazione alle quali i prescelti riceveranno a tempo debito i dettagli utili in rapporto alle audizioni e al loro svolgimento.