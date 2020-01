Selezioni attualmente in corso per un progetto filmico di Klab4 film con riprese in Campania. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori, attrici e bambini, per la realizzazione del film, diretto da Andrea Valentino e prodotto da Primaquinta, dal titolo Il solito pranzo, le cui riprese verranno poi effettuate in Sicilia.

Klab4 film

Per la realizzazione di un importante progetto filmico, Klab4 film cerca con la massima urgenza una ragazza di età compresa tra 15 e 20 anni, residente nell'ambito della Campania (luogo delle riprese), con capelli biondi e occhi castani.

Le interessate devono inviare dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4film@gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Ragazza Bionda'. Per le minorenni la candidatura va inoltrata a cura dei relativi genitori o di chi ne fa le veci. Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook di Klab4 film.

Il solito pranzo

Per realizzare un film dal titolo Il solito pranzo, diretto dal regista Andrea Valentino, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e bambini.

In particolare, per questo film scritto e prodotto da Aldo Rapè per Primaquinta, la richiesta è indirizzata nei confronti delle seguenti figure, tutte caratterizzate da rilevante esperienza in ambito teatrale e/o cinematografica: una attrice di 45 anni, siciliana, un attore di 80 anni, calabrese o siciliano, un bambino di 10 anni, siciliano e di tipologia specificamente mediterranea, in grado di andare adeguatamente in bicicletta. L'età precedentemente indicata va sempre riferita esclusivamente a quella scenica, mai a quella anagrafica. Le riprese verranno poi effettuate in Sicilia nel mese di maggio di quest'anno e dureranno orientativamente per una settimana. I casting si svolgeranno, sempre alla presenza del regista, a Caltanissetta e Catania dal 16 al 20 gennaio e a Palermo e a Cinisi dal 20 al 23 febbraio.

Gli interessati a proporre la propria candidatura per prendere quindi parte alle selezioni devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie recenti e il curriculum artistico, a questo indirizzo di posta elettronica: primaquinta.produzioni@gmail.com. I provini avranno luogo poi solamente su convocazione a seguito di una prima valutazione correlata alla documentazione inoltrata. Ai candidati ritenuti interessanti per la realizzazione del film in questione verranno fornite tutte le necessarie indicazioni e informazioni relativamente allo svolgimento dei casting.