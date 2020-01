Aperte le selezioni per diversi profili da inserire all'interno di una delle maggiori aziende, leader nel settore del trasporto di merci su strada. L'azienda Ups, infatti, seleziona personale anche in Italia ed è alla ricerca di impiegati e magazzinieri da inserire nelle sedi di Bologna, Roma, Milano e Venezia.

L'azienda Ups nasce nel 1907 a Seattle ma ha sede ad Atlanta in Georgia. Tuttavia, la nota società si occupa da anni del trasporto di merci su strada e per via aerea ed è leader nel settore della logistica, fungendo anche da corriere espresso.

Ups, acronimo di United Parcel Service, inoltre, è considerata la terza più grande compagnia aerea del mondo con la sua flotta composta da 238 velivoli. Tuttavia, l'azienda è in continua espansione e, secondo i dati raccolti nel 2016 ha conseguito un fatturato pari a 60,5 miliardi di USD e impiega più di 434 mila dipendenti operanti in varie parti del mondo. Inoltre, la nota compagnia ha varie filiali anche in Italia ed è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nelle sedi di Roma, Bologna, Milano e Venezia.

Ups ricerca personale, i requisiti

In particolare, Ups ha aperto le selezioni per impiegati e magazzinieri offrendo assunzioni con contratti a tempo indeterminato. Stando agli annunci di lavoro pubblicati sul portale Ups, infatti, per candidarsi alla posizione di Specialista delle risorse umane occorre una laurea magistrale in programmi Human Resources, Business o Organizazion Development, una pregressa esperienza triennale, ottime doti comunicative e capacità organizzative. Tuttavia, la risorsa dovrà essere in grado di coordinare il processo di richiesta ed autorizzazione di inserimento risorse, promuovere le relazioni interne e attività di volontariato e gestire i contatti con i sindacati.

Tra le figure richieste anche magazzinieri con diploma

Inoltre, l'azienda ricerca anche magazzinieri da inserire nella sede di Venezia per i quali è richiesto un diploma di scuola superiore, predisposizione alla gestione delle problematiche operative, precisione e puntualità.

Tuttavia, si occuperanno della redazione e dell'aggiornamento della reportistica interna, della pianificazione delle attività di rampa, della preparazione e della supervisione delle attività di carico e scarico merci. Inoltre, la risorsa dovrà occuparsi della pesatura container, della chiusura , sigillatura e della compilazione manifesti per container. Per la sede di Bologna, invece, Ups ricerca Sorter che si occuperanno della gestione dei flussi in/out dei container e varco doganale. Anche per questa figura è richiesto il diploma di maturità. Tutti gli interessati alle selezioni potranno inviare la propria candidatura attraverso il portale Ups, recandosi alla sezione dedicata alle selezioni.