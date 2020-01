Selezioni attualmente in corso per la realizzazione di un film dal titolo Security, diretto dal regista Peter Chelsom e prodotto da Indiana Production. Il film verrà girato prossimamente a Forte dei Marmi e nel cast ci sarà anche il noto attore Marco D'Amore. Sono, inoltre, tuttora aperte le selezioni di ballerini per la stagione 2020 del parco dei divertimenti Leolandia, nei pressi di Bergamo.

Security

Per un nuovo film, diretto dal regista Peter Chelsom (Serendipity e Shall We Dance?) e dal titolo Security, sono aperte le selezioni per la ricerca di figure varie.

Le riprese si svolgeranno a Forte dei Marmi dal prossimo 20 gennaio a fine febbraio 2020 e tra gli interpreti principali ci sarà il noto attore Marco D'Amore. In particolare la richiesta per questo film, prodotto da Indiana Prodpuction, è orientata verso ambosessi di età compresa tra 18 e 70 anni come comparse, figurazioni speciali e ruoli attoriali. I casting sono stati fissati per il 14 e il 15 gennaio a Forte dei Marmi, a Villa Bertelli, dalle ore 10 alle 17. Per proporre la propria personale candidatura gli interessati, che devono risiedere o quantomeno avere il domicilio o un appoggio nell'ambito della Toscana, sono tenuti a presentarsi direttamente portando con sé la fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale, unitamente ai propri dati Iban (per gli extracomunitari anche la fotocopia del permesso di soggiorno).

Quanti hanno avuto esperienze in ambito recitativo devono portare con sé anche il proprio curriculum artistico.

Leolandia

Per la stagione 2020 del parco dei divertimenti Leolandia, a Capriate San Gervasio (Bergamo), si cercano attualmente ballerini (solo uomini) di statura non inferiore a 1,75, di bella presenza e con una rilevante versatilità nei diversi stili di danza. Si richiede la residenza o almeno un appoggio a Milano oppure a Bergamo. Le selezioni si terranno, esclusivamente su convocazione, il prossimo 7 febbraio a Leolandia in Via Vittorio Veneto, 52. In tale contesto verrà insegnata una breve coreografia. A tale proposito gli interessati devono inviare, entro e non oltre lunedì 3 febbraio, i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.bmn@mail.com.

I candidati che verranno convocati per le selezioni dovranno presentarsi con abbigliamento idoneo a mettere adeguatamente in risalto presenza scenica e fisicità restando a disposizione dalle ore 10:30 alle ore 17. Per i selezionati, l'attività artistica avrà luogo a partire dal prossimo 2 marzo per proseguire sino alla fine del mese di novembre di quest'anno con eventuale proroga fino al 6 gennaio 2021.