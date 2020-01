Casting attualmente aperti per la ricerca di figuranti speciali per lo spot di un noto brand con riprese da effettuarsi prossimamente a Milano. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attori, performers e ballerini ambosessi per la sfilata di Moda di un importante brand da svolgersi a breve, sempre nel capoluogo lombardo.

Uno spot

Selezioni in corso per la realizzazione dello spot di un noto brand. Le riprese verranno poi effettuate a Milano nel corso di una giornata tra la fine del mese di febbraio e gli inizi del mese di marzo.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso i seguenti figuranti speciali, la cui età indicata è sempre da intendersi come scenica: un uomo di circa 65 anni, con barba e capelli bianchi, di struttura fisica robusta, alquanto espressivo e sorridente, e due donne di circa 30 anni, di bella presenza e con viso espressivo e dolce, una dai capelli castani lunghi e mossi e una con capelli castano-chiari di media lunghezza e lisci. Vengono inoltre cercati un uomo intorno ai 35 anni, dal volto espressivo e dolce, senza barba e con capelli castani e corti e infine due uomini di età compresa tra 35 e 40 anni, di bella presenza e con volto espressivo: uno deve essere calvo e con barba folta, l'altro con capelli neri corti e con barba e chiazze brizzolate.

Gli interessati devono inviare la propria personale candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, foto recenti e curriculum, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ parterre.tv, inserendo nell'oggetto: 'Shooting fine febbraio/primi di marzo'.

Una sfilata di moda

Per realizzare la sfilata di moda di un noto brand, da effettuarsi poi il prossimo 22 febbraio a Milano, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, performers, ballerini, ambosessi di età compresa tra 18 e 30 anni, in grado di eseguire semplici movimenti di tipo coreografico sul palco.

Le donne devono avere una statura non inferiore a 170 cm e gli uomini a 178 cm. Le prove della sfilata si svolgeranno il 21 febbraio, per una durata prevista di circa quattro ore, e saranno precedute dalla prova costumi che si terrà il 15 febbraio. Tutti i candidati devono dare la propria disponibilità per queste varie date.

Gli interessati a partecipare ai casting devono inviare i propri dati personali (compresa l'età) e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale o, quantomeno, l'indicazione delle proprie precedenti esperienze nel settore, e un paio di fotografie recenti e ben visibili, a questo indirizzo di posta elettronica: casting@ parterre.tv, inserendo nell'oggetto 'Sfilata 28 febbraio'.

Solo i candidati ritenuti interessanti - a seguito di accurata valutazione della documentazione inoltrata - verranno contattati per le selezioni.