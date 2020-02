Assunzioni insegnanti Scuola infanzia nel Comune di Torino che, con una nota, ha comunicato l'urgenza di comporre graduatorie in calce per supplenze a tempo determinato. I Servizi educativi hanno la necessità di reperire al più presto candidati che siano disponibili alla eventuale assegnazione di una supplenza nelle scuole dell'infanzia distribuite in città e sotto la giurisdizione dell'ente, il profilo ricercato è quello di insegnante.

Assunzioni insegnanti nel Comune di Torino, i servizi educativi ricercano nuovi candidati

I servizi educativi del Comune di Torino gestiscono direttamente 71 scuole di infanzia e 39 asili nido. Nella giornata del 28 gennaio, sebbene la procedura risulti conclusa, hanno richiesto una proroga per la composizione della graduatoria per le supplenze fino al 30 settembre. Tale graduatoria verrà utilizzata per assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo di Insegnante Scuola Materna - cat.C1, la procedura di riferimento è la seguente: TD01/16.

Assunzioni scuola infanzia, graduatorie a scorrimento per supplenze

Per l’assegnazione delle supplenze che si renderanno necessarie l'amministrazione scorrerà in via prioritaria la graduatoria risultante dalla selezione pubblica per la copertura di 4 posti nel profilo specifico di insegnante scuola materna (S.P. N. 04/14) e solo in subordine la graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale n.

877 del 7 settembre 2016 (mecc. 2016 43238/007), per le assunzioni a tempo determinato nello stesso profilo. Qualora, nell’arco di vigenza della graduatoria derivante dal presente avviso di selezione, l’Amministrazione promuovesse una nuova procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato, nel profilo di insegnante scuola materna, la conseguente graduatoria a tempo indeterminato avrà la precedenza per l’assunzione delle/dei supplenti.

Per l’assegnazione delle supplenze, si utilizzeranno le graduatorie suddette secondo il criterio dello scorrimento, vale a dire che l’interpello verrà effettuato scorrendo le graduatorie dalla prima posizione utile fino all’ultima.

L’accettazione della proposta di supplenza determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, conseguente alle esigenze del servizio rilevate. Le supplenze potranno avere diversa durata e verranno utilizzate per la copertura di ogni necessità.

Assunzioni Comune di Torino, i requisiti richiesti

I requisiti specifici richiesti dal Comune di Torino per partecipare alla graduatoria sono: essere in possesso di laurea in Scienze della Formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro a.s.

2001/02. Vista l'urgenza del bando, si consiglia di consultare direttamente l'ente preposto per eventuali dubbi al numero 01101127410 – 11 – 16.