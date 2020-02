Casting appena partiti per un nuovo programma che verrà poi messo in onda su Nove e dal titolo Casa Surace, come la fortunata web serie con cui avrà non pochi legami. Sono inoltre state fissate due nuove date per le selezioni di Avanti un altro!, in onda su Canale 5.

Casa Surace

Selezioni aperte per realizzare un nuovo programma televisivo che andrà poi in onda su Nove (canale visibile sia sulla piattaforma Sky che tramite il digitale terrestre) e avrà per titolo Casa Surace. La trasmissione sarà incentrata su tematiche culinarie.

In realtà Casa Surace è una ben nota serie trasmessa via web e che riscuote da tempo un ottimo successo, correlata in modo simpatico quanto realistico con scene più o meno ordinarie di vita. Nel nuovo programma TV, che avrà lo stesso nome della serie, verranno mostrati momenti vari di quotidianità di numerosi 'fuorisede' del tutto o quasi incapaci di cucinare e costantemente in spasmodica attesa di quanto viene spedito o portato di persona da genitori e nonni. L'idea di procedere a questa nuova esperienza è partita dalla società di produzione Pesci Combattenti che ha all'attivo, tra l'altro, due programmi alquanto seguiti dal pubblico come Unti e Bisunti e Il Salone delle Meraviglie.

Attualmente la richiesta della produzione è indirizzata nei confronti di appassionati di cucina, senza limitazioni di età, che si trovano a vivere a Roma ma che provengono da tutt'Italia.

I casting si svolgeranno poi, esclusivamente a seguito di convocazione da parte della produzione, nella Capitale. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono far riferimento al seguente numero telefonico: 393/8750857 o, in alternativa, inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica: castingcasasurace@gmail.com.

Avanti un altro!

Per il noto programma in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis, sono state fissate due date per le selezioni di concorrenti. A tale proposito, agli inizi del prossimo mese di marzo si terrà un casting a Napoli, il giorno 2, e uno a Bari, il giorno 4. Per prendere parte alle selezioni del programma di Mediaset, a cui possono proporsi esclusivamente dei maggiorenni, è sufficiente lasciare un messaggio in segreteria telefonica a questo numero: 06/62286900.

Altrimenti si può compilare l'apposito form online presente sul sito www.sdl.tv o inviare direttamente la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: avantiunaltro@sdl2005.it, indicando i propri dati anagrafici e un numero di telefono, e allegando una fotografia recente e la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente in tema di privacy.