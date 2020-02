Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse (in tutto sei), sia uomini che donne, per realizzare uno spot pubblicitario di una marca di collirio. Le riprese verranno poi effettuate a Milano verso la metà di marzo. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori e attrici per realizzare un videoclip musicale da girare il prossimo 2 di marzo a Milano, a cui prenderanno poi parte un attore ed una attrice.

Uno spot pubblicitario

Per la realizzazione di un interessante spot di carattere pubblicitario riguardante una marca di collirio, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di alcune comparse, sia uomini che donne.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso tre figure maschili e tre figure femminili. Le riprese verranno poi effettuate a Milano il prossimo 2 marzo. Le persone interessate a proporre la propria candidatura devono inviare con la massima sollecitudine i propri dati personali e di contatto, allegando quindi alcune fotografie recenti e ben visibili, a questo indirizzo di posta elettronica: info@ paperboatvideo.com. A seguito di una prima pre-valutazione effettuata in base alla documentazione inoltrata, i soggetti ritenuti interessanti verranno convocati dalla produzione.

Successivamente, i candidati selezionati dovranno essere presenti sul set ii 2 di marzo, nel capoluogo Lombardo, ciascuno per circa due ore (a partire dalle ore 10 e fino alle ore 18).

Un video musicale

Casting tuttora aperti per realizzare un videoclip musicale con riprese da effettuarsi poi a Milano nel prossimo mese di marzo. Entrando più nello specifico, la richiesta in questione è orientata nei confronti di un attore e di una attrice, entrambi di età compresa tra 22 e 28 anni, disponibili a girare (orientativamente nell'arco di due giornate) intorno a metà marzo in data tuttora da definire.

A tale proposito gli interessati devono inviare entro e non oltre il prossimo 28 febbraio i propri dati personali, i riferimenti di contatto, circa cinque fotografie, il proprio curriculum artistico-professionale e, se possibile, uno showreel riguardante proprie precedenti performance, al seguente indirizzo di posta elettronica: kart.casting@ gmail.com. Nell'oggetto della mail è necessario inserire 'Marco' oppure 'Giulia', a seconda se ci si candida per il ruolo maschile o per quello femminile, a cui occorre poi aggiungere il proprio nome e cognome.

Si precisa che oltre alla regolare retribuzione per i candidati della Lombardia è previsto anche il rimborso delle spese sostenute in relazione alla realizzazione del videoclip.