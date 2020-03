Sono in corso le selezioni, che si svolgeranno esclusivamente online, per la ricerca di protagonisti di puntata per una nota trasmissione televisiva. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di figure varie, di carattere tecnico, per una casa di produzione indipendente nell'ambito della realizzazione di vari cortometraggi.

Protagonisti di puntata

Sono attualmente aperti i casting per la ricerca di protagonisti di puntata per la realizzazione di una importante trasmissione televisiva, il cui nome non è ancora stato reso noto, legata alla casa di produzione Corima e in onda su una rete nazionale.

La richiesta in questione ė indirizzata nei confronti di ambosessi maggiorenni (massimo di 90 anni) con le seguenti caratteristiche: spigliatezza, elevato livello culturale, buona dialettica, aspetto curato, disponibilità ad affrontare tematiche di tipo culturale e sociale davanti alle telecamere. Saranno ben gradite anche le candidature presentate da attori di livello professionistico. I casting si svolgeranno esclusivamente online tra la fine del mese di maggio e la fine del mese di luglio. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare (entro e non oltre il prossimo 31 maggio) i propri dati personali e di contatto, allegando una fotografia e/o il proprio curriculum artistico-professionale nonchè una breve descrizione di sé, al seguente indirizzo di posta elettronica: roberto@corima.tv.

Nell'oggetto è necessario inserire la città di provenienza.

Personale tecnico

Sono aperte le selezioni di personale tecnico per la creazione di un adeguato team in grado di collaborare proficuamente con una casa di produzione di tipo indipendente (Puzzle Pictures) per la realizzazione di vari cortometraggi. Il team, operante su Milano, sarà poi chiamato ad occuparsi di tutte le svariate fasi realizzative dei cortometraggi, soprattutto di quella di produzione e post-produzione.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure (tutte residenti a Milano o provincia): compositori di musica, direttori di fotografia, fotografi di scena, fonici, operatori di droni, cameramen, registi, sceneggiatori, montatori di video, location manager.

Gli interessati a proporsi sono tenuti a far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: roberto.ritondo@incantattori.it, inviando dati personali, riferimenti di contatto, un link di rimando a progetti a cui si è preso parte, specificando inoltre il ruolo per cui ci si candida e di che tipo di attrezzature si dispone, descrivendo infine, in modo sintetico, la motivazione per cui si desidera entrare nel team.

Molto graditi saranno anche showreel e curriculum.