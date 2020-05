Gianluigi Paragone, servendosi del suo profilo Facebook, contesta i metodi di distribuzione del bonus 800 euro. L'indennità riservata a partite Iva ed autonomi, messi alle strette dall'emergenza sanitaria, è a suo avviso elargita basandosi su requisiti che non permettono di aiutare tutti coloro che oggi sono davvero in difficoltà. A suo modo di vedere l'individuazione delle classi reddituali aventi diritto si basa su una selezione retroattiva che non darebbe contezza di chi oggi avrebbe bisogno di supporto e che magari fino a poco tempo fa aveva una situazione economica florida.

Dubbi che, evidentemente, sono destinati ad aumentare se si considera che l'indennità di maggio dovrebbe essere ristretta ad una platea ancor minore, considerata la minore copertura finanziaria della misura (si passa da 4 a 3 miliardi complessivi). Punto di vista quello di Paragone che arriva da parte di un senatore che, dopo la fuoriuscita dal M5S, trova collocazione nell'opposizione.

Bonus ricevibile con un click per aprile

La novità per il bonus di aprile (ormai da erogare a maggio) è che, con buona probabilità, la procedura sarà automatizzata e dunque cambieranno i requisiti.

Per averlo dovrebbe servire avere un reddito 2018 al di sotto dei 35.000 euro o nel range 35.000-50.000 con attestazione di calo fatturato del 33% nel confronto tra 2020 e 2019. La criticità rilevata dal senatore riguarda quei redditi che erano alti in quella fase e che, adesso, hanno visto scendere in maniera considerevole il proprio volume, mantenendo spese particolarmente alte. Si pensi ad esempio ad un professionista, a un negoziante o ad un artigiano che deve continuare a pagare i canoni di locazione dei propri luoghi di lavoro.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

A maggio requisiti più stringenti secondo Paragone

Gianluigi Paragone lancia l'allarme relativo al fatto che, secondo lui, chi potrebbe averne bisogno rischia di essere escluso dalla platea di quanti riceveranno il bonus da 800 euro. Nel lanciare un approfondimento sul suo sito ilparagone.it si lascia andare ad una considerazione che chiarisce il suo pensiero: "Esclusi commercianti e partite Iva che avevano sì un reddito alto, ma prima della crisi.

E che ora rischiano, in mezzo a mille difficoltà, rischiano di non beccare un euro...". Andando a leggere quanto scritto nel contenuto condiviso, si può notare come è messo in evidenza il fatto che si sia optato di distribuire il bonus in base a quelli che erano gli status economici di autonomi e partite Iva in un periodo antecedente a quello dell'emergenza economica e sanitaria. Questo non terrebbe conto di quanti, prima in una condizione finanziaria migliore, oggi rischiano di andare in seria difficoltà per le disposizioni restrittive che hanno praticamente paralizzato il Paese. Il decreto deve comunque ancora arrivare e c'è attesa soprattutto per capire in che modo si arriverà a restringere la platea per il bonus di maggio.