Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha comunicato che entro venerdì 12 giugno saranno pagati tutti gli arretrati della Cassa integrazione. La misura previdenziale è necessaria a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Con l'arrivo della pandemia molte persone hanno perso il posto di lavoro e molte aziende hanno chiuso i battenti. Tridico ha rilasciato un'intervista a Repubblica nella quale si è anche giustificato per i ritardi che si sono avuti nel pagamento della Cig, sottolineando come l'ente da lui presieduto si è trovato davanti a una situazione straordinaria, in cui i dipendenti hanno lavorato giorno e notte per poter assicurare quanto richiesto dai lavoratori italiani.

Tridico: 'Il paese finalmente è ripartito'

Durante l'intervista al quotidiano, Tridico ha anche sostenuto che, in queste ultime settimane, c'è stato il 50% in meno di richieste di cassa integrazione e per il presidente dell'Inps questo è un dato assolutamente positivo, che fa capire come l'Italia sia finalmente ripartita. "Abbiamo avuto un infarto ma l'Italia è ancora in piedi. Dobbiamo dire grazie alla Cig, ai bonus, al Reddito di Cittadinanza" - ha continuato così Pasquale Tridico. Il presidente ha poi sottolineato come la Cig sia stata già pagata al 90% e quelle che saranno liquidate questa settimana sono tutte le domande arretrate. Il presidente dell'Inps ha dichiarato che con l'arrivo della pandemia il lavoro nell'istituto è stato molto pesante e i ritardi sono stati dovuti non a un malfunzionamento del sistema, ma al carico di domande che i dipendenti si sono trovati a gestire.

Alcuni dipendenti, sempre secondo quanto sostenuto da Tridico nell'intervista a Repubblica, sarebbero stati anche minacciati e questo non è giusto perché l'Italia "deve essere orgogliosa di loro".

Provvedimento della Cig varato con Decreto Cura Italia

La Cassa integrazione è una misura previdenziale che era stata prevista già con l'emanazione del Decreto cura Italia, che ha anche previsto il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi.

Con il nuovo Decreto Rilancio anche la Cig è stata prorogata, ma fino a oggi molti lavoratori non avevano ricevuto il bonus promesso, per cui tra la gente ha cominciato a diffondersi un certo malcontento. Ma adesso Tridico ha provveduto a rassicurare tutti, spiegando che i soldi saranno disponibili nei conti correnti degli italiani tra qualche giorno.

E sempre da oggi 8 giugno scatta la possibilità per i lavoratori iscritti alle casse private di richiedere il bonus di 600 euro. Per chi abbia già ricevuto l'indennità a partire dal mese di marzo non ci sarà bisogno di presentare nessuna richiesta, in quanto il denaro verrà accreditato automaticamente nei prossimi giorni.