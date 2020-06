Sono attualmente aperti i casting per la ricerca di attori, figuranti speciali e comparse, per realizzare un film dal titolo Un'estate all'Isola d'Elba. Sono inoltre in corso le selezioni per l’iniziativa Donne Vere, finalizzata a trovare il volto-copertina per la rivista Donna Moderna.

Un'estate all'Isola d'Elba

Selezioni in corso per la ricerca di ruoli attoriali, figurazioni speciali e comparse per un nuovo film da girare in varie località dell'Isola d'Elba nel prossimo mese di luglio. Il film, dal titolo Un'estate all'Isola d'Elba, verrà diretto dal regista Jophi Reis. La richiesta è attualmente indirizzata innanzitutto per ruoli attoriali e figurazioni speciali, nei confronti di bambini e di bambine di età compresa tra 5 e 10 anni, uomini e donne di tutte le etnie e di età tra 18 e 74 anni, ambosessi della stessa fascia di età con esperienze in ambito recitativo per alcune parti come figuranti speciali, coppie e famiglie vere, ragazzi di età compresa tra 18 e 28 anni che siano realmente fratelli e sorelle.

Si precisa che sia le coppie e le famiglie vere che i fratelli e le sorelle devono abitare assieme. Si cercano inoltre comparse tra cui: persone con un cane, persone in grado di andare adeguatamente in bicicletta, proprietari di auto d'epoca, soggetti in possesso di patente e auto propria. I casting in questione si svolgeranno poi a Portoferraio il prossimo 12 giugno, presso il Palazzo de Laugier (dalle ore 9 alle ore 18). Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente, muniti di fotocopia di un documento di identità fronte/retro, del proprio codice fiscale e del codice Iban personale, nonché di un indirizzo di posta elettronica. Tutti i candidati devono indossare guanti e mascherina e saranno tenuti a firmare un modulo relativo al trattamento dei dati personali, in rapporto alla vigente normativa in tema di privacy, unitamente ad autodichiarazioni con cui certificano di non essere positivi al coronavirus, di non essere sottoposti a misure di quarantena, di avere una temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi e di non avere sintomi riconducibili al virus in questione.

Per reperire ulteriori informazioni e dettagli si può far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: stefania.bcasting@gmail.com.

Donne Vere

Selezioni aperte per donne di qualunque età (anche del tutto prive di esperienza nella moda o nello spettacolo) interessate a comparire sulla copertina della rivista Donna Moderna.

Le interessate devono far riferimento al sito web della rivista e cliccare su un apposito pulsante (di color fucsia) al fine di inoltrare poi la propria candidatura. Entrando maggiormente nel dettaglio è necessario registrarsi aprendo un account personale, e inviare quindi dati personali e foto alla redazione di Donna Moderna.