Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 14 luglio 2020 è stato pubblicato il nuovo bando di concorso per l'arruolamento di 108 ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito Italiano. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 13 luglio 2020.

Ripartizione dei posti

Stando a quanto pubblicato nel bando, il concorso prevede il reclutamento di 57 sottotenenti nei suoli speciali dell'Esercito quali, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione; altri 16 posti, invece, servono per il reclutamento di sottotenenti da inserire nel ruolo speciale dell'arma dei trasporti e materiali dell'Esercito; 5 sono i reclutamenti previsti per i sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito mentre i restanti 30 sono riservati al ruolo speciale del corpo di commissariato.

Domande entro il 13 agosto 2020

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematiche attraverso il portale del Ministero della Difesa. In questo caso, i candidati dovranno essere in possesso delle credenziali Spid che serviranno per l'accesso al portale concorsi. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno 13 agosto 2020.

I requisiti richiesti dal bando di concorso

Stando a quanto disciplinato dal bando di concorso, per partecipare alle selezioni sono necessari il possesso della cittadinanza italiana, età massima di 52 anni, essere in possesso di un diploma di maturità. E' richiesto anche il godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti o dispensati dai pubblici uffici, non aver riportato note di demerito o condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

Tutti i candidati che non avranno ricevuto nessuna comunicazione di esclusione dal concorso, saranno convocati per lo svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale. Si tratta di un'eventuale prova di preselezione vertente su argomenti di cultura generale, una prova scritta, una prova di cultura tecnico-professionale, una prova orale, una prova di lingua straniera e dei successivi accertamenti psico-attitudinali e sanitari che saranno effettuati a tutti coloro che avranno superato le prove del concorso.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Tutti i candidati risultati nelle posizioni utili nella graduatoria finale di merito saranno nominati sottotenenti in servizio permanente e faranno parte dei ruoli speciali delle Armi e del Corpo per il quale hanno concorso. I vincitori del concorso assumeranno il loro ruolo in via provvisoria, sotto riserva per il superamento del corso applicativo che è fissata delle durata di almeno tre mesi.

Inoltre, i vincitori saranno sottoposti al completamento del profilo vaccinale.