Il gruppo Intesa Sanpaolo seleziona nuovo personale da inserire nel suo organico. Le Offerte di lavoro pubblicate dall'istituto bancario riguardano diplomati e laureati in ambito economico, ingegneristico e statistico da assumere nelle posizioni di agenti, analisti e manager. Le candidature dovranno essere redatte online.

Lavoro Intesa Sanpaolo: le opportunità con diploma di laurea

Coloro che hanno conseguito un diploma di laurea potranno candidarsi per diverse posizioni di lavoro. In primo luogo possono inviare il proprio curriculum vitae per uno stage in digital analytics & ux designer: le risorse devono essere laureate in marketing digitale, design o in ingegneria del software e si occuperanno di sostenere il front-end nel corso della fase di sviluppo, effettuare ricerche e benchmark, valutare le possibili soluzioni e il miglior percorso del cliente attraverso cambiamenti concreti o nuovi touchpoint.

Tale proposta lavorativa è attiva a Milano.

Un altro stage attivo è quello di analisi portafoglio corporate a Torino. Tale profilo si occupa dei controlli dei principali processi di portafoglio della società e, pertanto, gli aspiranti devono aver appena conseguito una laurea in ambito economico e avere interesse verso in mondo assicurativo, oltre a capacità di problem solving e conoscenza degli strumenti informatici.

Per gli aspiranti che abbiano da poco conseguito una laurea in Economia, Ingegneria gestionale, Statistica, Ingegneria informatica sono aperte le selezioni di hr data and performance management internship. Si tratta di una figura che opererà nel gruppo di gestione e sviluppo del personale e della divisione banche estere, con il compito di realizzare report complessi, dashboard e analisi, cooperando alla digitalizzazione dei processi hr del perimetro della divisione.

Oltre ai suddetti titoli accademici, le risorse devono conoscere i programmi informatici, la lingua inglese ed essere flessibili. La sede del lavoro è Milano.

Offerte di lavoro per consulenti e agenti diplomati

Il gruppo Intesa Sanpaolo offre possibilità di lavoro anche per diplomati in ambito economico nei ruoli di consulente commerciale e agenti junior.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La prima figura lavorerà nelle sedi Brescia, Milano o Perugia e deve avere tra i 25 e i 50 anni, oltre ad aver già praticato consulenza di vendita. La forma contrattuale è di agente di commercio monomandatario con partita Iva. Gli agenti junior sono richiesti su tutto il territorio nazionale e Intesa Sanpaolo richiede un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, anche senza esperienza, con un forte interesse nell'intraprendere un percorso professionale in ambito commerciale.

Per candidarsi bisogna recarsi sul sito istituzionale di Intesa Sanpaolo nel settore "Careers" e poi in "Scopri le posizioni".