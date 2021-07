Ci sono opportunità anche per giovani diplomati che svolgeranno mansioni tecnico-operative , ovvero, interventi di manutenzione su cablaggi, cavi elettrici o tralicci. In questo caso, sarà indispensabile un diploma in ambito tecnico o professionale quinquennale (a indirizzo elettrico, elettronico, meccanico, energia e affini).

La multinazionale rappresenta dunque una possibilità lavorativa per molti giovani che ambiscono ad una carriera professionale all'interno di uno dei principali gruppi attivi nel settore energetico. Attualmente, secondo le Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale di Enel, l'azienda ha avviato le assunzioni per security analyst e di giovani diplomati per posizioni tecnico-operativi.

