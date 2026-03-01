Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 2 al 6 marzo, Alberto si troverà da solo con Anna e cercherà di contenere i suoi sentimenti per la ragazza. Inoltre le gemelle Cirillo saranno seguite da un personaggio misterioso.

Ornella, invece, non avrà ancora perdonato Raffaele, mentre Roberto non riuscirà ad allievare le sofferenze di Cristina.

Roberto e Cristina si scontrano

Le tensioni tra Cristina e Roberto non avranno fine. Marina proverà a convincere il marito a ricucire il rapporto con la figlia, la quale rivedrà nuovamente i suoi compagni di classe che però non avranno una buona influenza su di lei.

Intanto Ferri conoscerà gli amici di Cristina e questo aspetto porterà ad uno acceso scontro tra di loro, dal quale però uscirà sconfitto proprio l'imprenditore.

Nel frattempo Rosa sarà molto combattuta tra i sentimenti per Damiano, ma soprattutto quelli per Pino. In tutto questo, Gianluca si avvicinerà molto ad Anna, mentre Alberto risulterà turbato dalla presenza della restauratrice. Mariella e Cerruti, invece, si attiveranno per trovare un fidanzato a Bice tramite un app di incontri, ma in questo modo faranno anche delle scoperte sorprendenti.

Luca sconfortato a causa dell'Alzheimer

Rossella rifletterà sulla scelta migliore da prendere in merito al suo futuro professionale. Intanto Ornella e Raffaele non avranno ancora risolto le loro incomprensioni, nonostante l'impegno profuso dall'uomo.

Anche il legame tra Ida e Diego risulterà essere in crisi, ma l'uomo potrebbe non sapere come risolvere i loro problemi. Luca, invece, sarà sconfortato a causa dell'Alzheimer.

Nel frattempo Alberto si troverà da solo con Anna e dovrà gestire i suoi sentimenti per la ragazza. In tutto questo, le nozze tra Manuela e Niko si avvicineranno sempre di più, proprio mentre un personaggio misterioso seguirà con interesse le vicende delle gemelle Cirillo. Cristina, invece, continuerà a pensare al litigio avuto con Eduardo e Greta prima dell'incidente, ma Roberto non si mostrerà in grado di allievare le sofferenze della figlia.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Cristina si è trasferita a casa di Roberto e Martina, ma il rapporto con il padre non è stato semplice.

Inoltre Rosa si è proiettata nella sua vita futura con Damiano, anche se ha continuato a pensare a Pino.

Gianluca, invece, si è mostrato sempre più interessato ad Anna, la quale ha incontrato pure Alberto.