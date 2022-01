In arrivo nuovi concorsi nella Scuola, nelle università, nella sanità e nella giustizia con la legge di Bilancio 2022 di Mario Draghi. Una tornata da 130mila posti considerando le assunzioni previste nella scuola, con 65mila docenti e collaboratori Ata i cui contratti a tempo determinato sono da prorogare per l'emergenza Covid. Rientrano nelle nuove assunzioni anche i 48mila infermieri, operatori socio-sanitari (Oss) e il personale sanitario da assumere durante il 2022. In più, altre 11.500 assunzioni sono previste con i concorsi nelle università (anche di personale tecnico e amministrativo), mentre saranno 6mila i nuovi giudici onorari oltre a quelli già assunti da concorso.

Il conto dei posti che verranno messi a bando con i concorsi nella Pubblica Amministrazione può salire ulteriormente con la conversione del decreto "Milleproroghe".

Scuola, tra concorsi e assunzioni di docenti e Ata oltre 70.000 posti nel 2022

Tra le misure previste dalla legge di Bilancio 2022 c'è la proroga dei contratti dei docenti e dei collaboratori Ata per l'emergenza Covid. Il contratto, già scaduto il 31 dicembre 2021, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 con lo stanziamento di 400 milioni di euro. Tuttavia, è lo stesso articolo 326 della legge di Bilancio 2022 a disciplinare la possibilità di allungare il contratto dei docenti e Ata fino al termine delle lezioni. E dunque di concludere l'anno scolastico 2021/2022.

Per la scuola, inoltre, dovrebbe essere in dirittura d'arrivo anche il concorso per riportare l'educazione motoria dal 2022/2023 al quinto anno della primaria e, dall'anno successivo, anche al quarto anno. Al momento, il ministero dell'Istruzione è impegnato nella quantificazione dei posti da mettere a bando. Da una prima ricognizione, si stima che i posti dovrebbero essere circa 7mila.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Concorsi pubblici università: in arrivo bandi per 11.500 posti per professori e ricercatori

Circa 11.500 posti dovrebbero arrivare dai bandi di concorso delle università. Si tratta di assunzioni straordinarie per 1.193 professori ordinari, di 2.155 associati, di 3.456 ricercatori di tipo B e del personale tecnico e amministrativo per 3.985 unità.

Lo prevede il comma 297 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022. Un ulteriore concorso pubblico riguarda il ministero degli Esteri per l'assunzione di 44 funzionari non dirigenziali (comma 886 della legge di Bilancio 2022), mentre saranno 185 i posti per gli addetti alla carriera prefettizia (comma 885). Per la Giustizia, 82 posti saranno riservati al concorso per le attività internazionali. Nello stesso comparto è in arrivo anche la stabilizzazione di circa 6.000 giudici ordinari, mentre gli amministrativi di livello dirigenziale da assumere saranno 1.231 a partire dal 2023.

Assunzioni infermieri, Oss e personale sanitario: in tutto 48.000 posti

Altri ingressi cospicui nella Pubblica amministrazione riguarderanno il comparto della Sanità.

Sono previste 48.000 assunzioni a tempo indeterminato dal 1° luglio di quest'anno fino al 31 dicembre 2023 di personale sanitario e di operatori socio-sanitari (Oss). Lo prevede il comma 268 della legge di Bilancio 2022. Nella cifra è incluso quanto prevede il comma 274 per il potenziamento dell'assistenza sanitaria domiciliare. Anche in questo caso il personale da assumere comprenderà infermieri e Oss. Da prorogare fino al 31 dicembre 2022 anche gli incarichi di funzionari tecnici per la biologia, per la fisica e per la chimica dei contratti sottoscritti durante la fase di emergenza Covid. La stessa proroga avverrà per le assunzioni a tempo indeterminato di 102 unità di personale presso il ministero per lo Sviluppo Economico (Mise).