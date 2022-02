Assicurazioni Generali Italia, gruppo leader nel settore assicurativo ha inserito diversi annunci di lavoro per offrire nuove occasioni occupazionali a laureati e a diplomati senza limiti d'età. Si precisa che non sono presenti date di scadenze e e le sedi sono in tutt'Italia con posizioni anche a tempo indeterminato.

Le selezioni e come inviare la candidatura

Le selezioni sono rivolte a entrambi i sessi ed è fra le principali skills richieste c'è sicuramente la flessibilità, delle buone capacità di relazione e la capacità di operare sia in team che in autonomia. Tutti gli interessati ad una di tali Offerte di lavoro possono visitare la pagina web dedicata alle ricerche in corso del gruppo denominata ' job' e, dopo aver selezionato l'annuncio che più interessa, cliccare su 'apply for job' per caricare il relativo cv nell'apposito form.

Generali Italia Assicurazioni assume laureati e diplomati a tempo indeterminato

Fra le principali proposte lavorative troviamo: il consulente commerciale da assumere su tutto il territorio nazionale. si tratta di un professionista specializzato nel cogliere i bisogni dei clienti e nel proporre le migliori soluzioni assicurative all’interno di un mercato in continua evoluzione grazie a strumenti digitali e all’avanguardia.

Sono richiesti i seguenti requisiti: diploma superiore o laurea preferibilmente con indirizzo economico, giuridico, bancario, assicurativo o finanziario, conoscenza base pacchetto Office, dimestichezza con le piattaforme social. Non c'è bisogno di esperienza lavorativa pregressa sul campo.

Ancora si ricerca uno specialista dei processi e dell'organizzazione per la sede di Milano.

Il candidato sarà inserito in una struttura organizzativa che si occupa della progettazione e innovazione dei processi operativi, il grado di funzionalità e il livello di servizio erogato e la consistenza dell'organico, individuando eventuali disfunzioni e proponendo interventi di razionalizzazione e di automazione dei processi.

Fra le principali competenze ed esperienze precedenti c'è la Laurea in Ingegneria Gestionale/Economia o titolo equivalente, 1-3 anni di esperienza in progetti organizzativi. Il tipo di contratto è a tempo indeterminato.

Posizioni a tempo determinato anche con diploma

Fra le posizioni a tempo determinato troviamo quella di: Product Specialist da inserire nell'unità organizzativa Servizi e Partnership di Generali Welionv a Milano e che, nello specifico, deve esser in grado di svolgere le seguenti attività: raccolta anagrafiche, momonitoraggio attivazione del servizio, supporto alla definizione della campagna di comunicazione, definizione e invio reporting periodico al cliente.

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Laurea specialistica preferibilmente in economia / ingegneria gestionale, ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office e ottime capacità analitiche. Ancora si ricercano consulenti assicurativi con sede a Bari che si occupano principalmente di: acquisire e sviluppare clientela; seguire l’intero processo di vendita con il cliente: dalla conoscenza approfondita del cliente, all'elaborazione di proposte commerciali, fino alla conclusione del contratto. Richiesta la Laurea o diploma.

È prevista l’assunzione con contratto iniziale a tempo determinato di 12 mesi in un ambiente di lavoro fortemente meritocratico, dove i tuoi risultati verranno premiati, con concrete possibilità crescita.

Viene previsto l'affiancamento costante da parte di un Tutor dedicato. Ancora sarà assunto un impiegato/a presso l'Agenzia Generale di Vercelli e Sassuolo. La mansione prevede di adempiere ad attività amministrativo/contabili. Le principali attività sono: gestione dell’amministrazione e della corrispondenza, gestione e controllo cassa, gestione della modulistica ed archivio, gestione del portafoglio clienti.

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di ragioneria o equivalente, conoscenza dei processi e delle normative amministrative e contabili. Infine si ricerca uno specialista junior Pianificazione e Controllo Commerciale. Per tale ruolo occorre provvedere alla elaborazione di dati, agganci e controlli sulla consuntivazione; e controllo dei dati presenti nei report (verifica su polizze, provvigioni, mesi lavorati).

Fra i requisiti tecnici c'è la Laurea STEM e l'ottima conoscenza excel e powerpoint La Sede di lavoro è : Mogliano Veneto, in subordine Roma. L’offerta si riferisce ad un’opportunità a tempo determinato con scadenza il 30 giugno 2022