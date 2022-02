L'azienda assicurativa Unipolsai apre quotidianamente posizioni di lavoro d'ufficio. Ultimamente, infatti, nella sezione carriere del suo sito ufficiale compaiono diversi ruoli di questo genere: per esempio sono ricercati l'impiegato amministrativo contabile, lo specialista del credito e il coordinamento vendite. Per inviare il cv online è fondamentale accedere alla sezione nominata prima e non sono riportate scadenze entro cui partecipare alle selezioni.

Unipolsai: lavoro d'ufficio come impiegato amministrativo contabile

Per il lavoro d'ufficio in Unipolsai si sta selezionando la figura dell'impiegato amministrativo contabile.

Il futuro dipendente monitorerà e pagherà le somme che coprono i sinistri attraverso le agenzie liquidative presenti nel territorio. In più egli dovrà contabilizzare tutto ciò che consegue da un sinistro verificando anche la compatibilità tra il metodo contabile e il programma informatico utilizzato. Per la partecipazione alla campagna assunzioni sarà necessario il possesso di una laurea di tipo economico ma in questo caso l'annuncio ufficiale non specifica se il candidato ideale debba avere anche esperienza precedente. Il lavoratore sarà inquadrato con un contratto di 12 mesi e verrà impiegato presso la sede di Bologna.

Unipolsai: selezione dello specialista del credito

In Unipolsai è prevista anche la selezione dello specialista del credito, un impiegato che lavorerà per conto della società Unipol Rental, specializzata nel noleggio aziendale.

L'addetto assunto per questa posizione gestirà il credito della clientela privata e aziendale, ovvero si occuperà del ciclo di vita del finanziamento. Per esempio, lo specialista si dedicherà ai solleciti di pagamento, alle richieste di pagare a rate e alle cause relative ai cattivi pagatori. L'adempimento di questo incarico richiede una laurea economica, esperienza di almeno 3 anni e conoscenza delle tecniche di analisi del credito.

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato se colui che viene selezionato possiede un livello di competenza ed esperienza tale da considerarsi idoneo. Si lavorerà a Reggio Emilia.

Lavoro d'ufficio in ambito coordinamento vendite

Unipolsai investe anche sui giovani e lo fa attraverso un lavoro d'ufficio in ambito coordinamento vendite.

Per questo tipo di lavoro l'azienda richiede personale anche senza grande esperienza, è sufficiente che il candidato abbia svolto in precedenza un tirocinio nel campo della pianificazione vendite. A livello di mansioni, il lavoratore dovrà contribuire al raggiungimento dell'obiettivo commerciale del distretto assegnato che in questo caso copre determinate regioni, ovvero Marche, Sardegna, Lazio e Umbria. Nella pratica, ad esempio, egli collaborerà all'organizzazione di eventi in cui si cercherà di sollecitare una vendita e analizzerà le performance di un progetto assegnato. L'azienda richiede persone motivate, laureate in economia e che conoscano bene l'inglese. Il collaboratore verrà inserito direttamente in azienda e riceverà una retribuzione che fa riferimento al contratto nazionale degli assicurativi.

Il luogo di lavoro sarà Bologna.

Come si invia il cv online

L'invio del cv online deve avvenire innanzitutto accedendo alla sezione carriere del sito aziendale e quindi sarà indispensabile digitare 'unipolsai lavora con noi' su un motore di ricerca. Una volta all'interno della sezione, bisognerà cliccare il link riferito al gruppo Unipol in modo da avere subito a disposizione la pagina che elenca le Offerte di lavoro, inclusi i tre esempi descritti sopra. Infine, cliccando la posizione di proprio interesse si aprirà la pagina in cui si potranno leggere i dettagli e si potrà completare la domanda di lavoro tramite il pulsante 'Candidati'.