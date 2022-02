È in arrivo un nuovo concorso straordinario nella Scuola con bando in uscita entro il 15 giugno 2022. Saranno in tutto 50mila i posti a disposizione degli aspiranti docenti a tempo indeterminato. La nuova selezione arriva dall'approvazione, in via definitiva, del testo licenziato in Senato e dalla Camera della legge di conversione del decreto "Milleproroghe" di Draghi. Il nuovo concorso nella scuola, tuttavia, non è l'unica novità relativa al reclutamento dei docenti precari. Ulteriori modifiche, infatti, sono state apportate alle Graduatorie per le supplenze (Gps) per le assunzioni dei docenti specializzati della prima fascia del sostegno.

Concorso straordinario scuola, chi potrà partecipare al bando di 50.000 posti in uscita entro il 15 giugno 2022?

Un numero più alto di assunzioni e di stabilizzazioni dei docenti precari della scuola sarà assicurato dal nuovo concorso straordinario in arrivo entro la metà di giugno prossimo. Sul fronte del precariato della scuola, infatti, il reclutamento assicurerà la stabilizzazione di almeno 50.000 nuovi docenti che abbiano già prestato servizio nella scuola come supplenti. La procedura concorsuale straordinaria prevede sia la valutazione dei titoli e della prova disciplinare, che il requisito del servizio nella scuola con incarichi che, complessivamente, debbano valere per tre anni di lavoro scolastico, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici.

I precari storici della scuola potranno presentare la propria domanda di candidatura al concorso per un'unica regione. Inoltre, la domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà contenere la preferenza di un'unica classe di concorso. Quest'ultima dovrà essere quella per la quale l'aspirante docente abbia maturato i tre anni di servizio richiesti dal bando.

Concorso scuola, quante assunzioni e posti sono previsti nel 2022?

Il nuovo concorso straordinario nella scuola prevede la stabilizzazione a tempo indeterminato di 50.000 docenti precari. I candidati che risulteranno vincitori della selezione verranno inseriti nelle graduatorie di merito con assunzione a partire già dall'anno scolastico 2022-2023.

È prevista la partecipazione a un percorso formativo che servirà a integrare le competenze di insegnamento e professionali dei candidati. Nella fase di formazione, il contratto dei vincitori sarà a tempo determinato della durata di un anno, per poi stabilizzarsi al superamento del percorso di prova. Pertanto, le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti risultanti vincitori del nuovo concorso straordinario nella scuola avranno decorrenza sia economica che giuridica a partire dal 1° settembre 2023. La decorrenza potrebbe essere anche successiva nel caso di inizio in data susseguente del servizio scolastico presso la stessa scuola.

Scuola, ecco le novità sulle assunzioni da Graduatorie supplenze (Gps) per la I fascia del sostegno

Oltre al concorso straordinario nella scuola per il 2022, in sede di conversione del decreto "Milleproroghe" si è arrivati a nuove disposizioni in merito alle assunzioni relative al personale impiegato nel sostegno. Interessati sono i docenti del sostegno inseriti nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2022-2023 è prevista - in deroga alla procedura dettata dal comma 4, dell'articolo 59, del decreto legge "Sostegni bis" - la stabilizzazione degli insegnanti di sostegno della prima fascia delle graduatorie Gps. Si tratterà, pertanto, di una corsia preferenziale riservata ai candidati che abbiano il titolo di specializzazione sul sostegno.

A rientrare nella possibilità di inserimento nella prima fascia saranno anche i docenti di sostegno che conseguiranno il titolo di specializzazione entro la fine di luglio del VI ciclo del Tirocinio formativo attivo (Tfa). Pertanto, anche i nuovi specializzati nel sostegno potranno concorrere alle assunzioni del prossimo anno scolastico (dal 1° settembre 2022) mediante immissione nelle relative graduatorie se gli elenchi non dovessero essere nel frattempo aggiornati.