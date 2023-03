Poste Italiane sta cercando risorse da inserire nell'azienda come sportellisti e addetti alle operazioni di logistica in Sda corriere espresso. Per entrambe queste posizioni di lavoro è richiesto il conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'invio delle istanze per iscriversi alla selezione deve essere espletato online mediante il form disponibile sulla piattaforma ufficiale di Poste Italiane.

Lavoro di Poste per sportellisti a tempo indeterminato, mansioni, requisiti, sede

Tra le varie Offerte di lavoro messe a disposizione da Poste Italiane, vi è quella destinata alle figure di front-end (addetti allo sportello).

Tali figure devono avere propensioni relazionali poiché si occuperanno di proporre servizi e prodotti societari alla clientela. Inoltre assisteranno i clienti allo sportello, ascoltando i loro bisogni ed eventuali problematiche. Dal momento che la sede lavorativa sarà assegnata nella provincia di Bolzano, oltre al diploma superiore è richiesto anche un attestato di bilinguismo italiano-tedesco. Il contratto offerto a queste figure professionali è a tempo indeterminato, mentre la scadenza per iscriversi alle selezioni è fissata al 31 dicembre 2023.

Le opportunità di Poste Italiane per addetti alla logistica diplomati, come inviare la domanda di candidatura

Poste Italiane sta selezionando diplomati in varie province del centro-nord Italia da assumere come addetti alla logistica in Sda corriere espresso.

Le mansioni principali di questo ruolo professionale comprendono la gestione della merce, e dei pacchi in entrata e in uscita dei magazzini dell'azienda. Gli operatori, inoltre, monitoreranno e smisteranno la merce secondo gli standard e le norme dettate da Poste Italiane. Il diploma di scuola secondaria di secondo grado deve essere stato conseguito con una votazione minima di 70 su 100, inoltre sono richiesti anche i seguenti requisiti: disponibilità a lavorare su turnazione, spirito di squadra e propensione ad affrontare le sfide.

In questo caso il tipo di contratto offerto è a tempo determinato mentre la scadenza per presentare domanda è fissata al 25 giugno 2023.

Per accedere a tutte le informazioni su queste e altre offerte di lavoro di Poste Italiane bisogna visitare il sito aziendale e, più precisamente, la sezione "Lavora con noi". In questa pagina sarà possibile inviare una candidatura spontanea (cioè non riferita a una particolare posizione) oppure scegliere la dicitura "Posizioni aperte". Nella suddetta pagina sono elencate tutte le selezioni attive: basterà scegliere quella d'interesse e cliccare su "Invia candidatura ora".