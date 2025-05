Il gruppo Decathlon ha avviato una campagna di recruiting finalizzata all’inserimento di nuovi addetti alle vendite nei propri negozi [VIDEO]e nelle sedi operative.

Le offerte di lavoro della catena attiva nel mondo dell'abbigliamento e degli accessori legati all'attività sportiva sono operative in 13 regioni d'Italia: Trentino-Alto Adige, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Toscana, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Sardegna, Liguria e Sicilia.

Il dettaglio delle posizioni aperte è disponibile sul portale ufficiale del gruppo.

Requisiti e sedi di lavoro per gli addetti alla vendita ricercati da Decathlon

I profili ricercati da Decathlon appaiono molto specifici: non tanto per quanto riguarda i requisiti legati al percorso di studio o alla pregressa esperienza, che non viene richiesta, quanto per le attitudini personali. I candidati devono infatti mostrare una forte passione per lo sport, orientamento al raggiungimento degli obiettivi e capacità di lavorare in squadra. La conoscenza della lingua inglese è considerata un valore integrativo aggiunto.

Come accennato, la catena è alla ricerca di nuovi addetti alla vendita. A titolo di esempio, in Puglia, Lazio e Lombardia la figura verrà indirizzata nella sezione Pesca, in Toscana, Campania, Piemonte e Veneto, gli ambiti di riferimento sono il Tennis e il Padel.

Il settore Ciclismo è attivo in Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Marche e Abruzzo. Addetti alla vendita per il settore Nuoto sono ricercati in Trentino-Alto Adige. Il dettaglio completo delle posizioni aperte è disponibile sul portale web ufficiale Decathlon.

I nuovi assunti dovranno possedere delle specifiche competenze tecniche relative all’attività sportiva assegnata loro, ma potranno poi godere di un programma di inserimento impreziosito dall'affiancamento a colleghi più esperti.

Le mansioni

I nuovi addetti alle vendite si occuperanno principalmente di assistere i clienti nella scelta dei prodotti, promuoverne la vendita e gestire i punti vendita relativi alla pratica sportiva assegnata.

A seconda delle esigenze operative di ciascuna sede, le mansioni includono a vari livelli l'accoglienza, la consulenza, la gestione della cassa e l'organizzazione della merce.

Come candidarsi e iter selettivo, è prevista una prima intervista telefonica

Chiunque sia interessato a candidarsi, non deve far altro che visitare il sito di Decathlon, avendo cura di digitare "Decathlon Lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca.

Nella pagina presa a riferimento, sarà disponibile l'elenco delle offerte disponibili con tanto di sede di lavoro. Cliccando su ciascuna proposta, sarà possibile leggere una descrizione sintetica della posizione e accedere a due funzionalità, "Vedi l'offerta" per visualizzare la scheda completa e "Candidati" per inviare immediatamente il proprio CV.

I candidati ritenuti idonei verranno contattati dal gruppo per una prima intervista telefonica. In un secondo momento, chi supererà lo step verrà ricontattato per colloqui in presenza, più approfonditi.

Disclaimer: Blasting News seleziona liberamente e senza alcun contatto con le aziende le offerte di lavoro da presentare ai propri lettori. Blasting News non riceve incentivi economici dalle aziende citate. Questi articoli non sono contenuti sponsorizzati.