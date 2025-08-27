Poste Italiane prosegue anche in estate la campagna assunzioni portalettere 2025 con una nuova offerta di lavoro per postini da inserire negli uffici territoriali di 11 diverse regioni.
Gli aspiranti a questa posizione lavorativa dovranno essere in possesso del titolo di studio minimo di diploma di scuola superiore, mentre non è richiesta una precedente esperienza nel ruolo.
Le domande dovranno essere inoltrate con procedura on line entro domenica 31 agosto.
Poste Italiane: i requisiti richiesti per la posizione di portalettere
Per candidarsi all’offerta di lavoro di Poste Italiane è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (voto minimo 70/100) oppure una laurea, anche triennale (voto minimo 102/110).
Non è necessario aver maturato una precedente esperienza nel ruolo o nel settore e neanche aver frequentato indirizzi di studio specifici.
Un importante requisito richiesto è il possesso della patente di guida in quanto i portalettere dovranno svolgere la propria attività di consegna della corrispondenza utilizzando gli appositi mezzi aziendali.
Sedi di lavoro disponibili
La nuova ricerca riguarda gli uffici territoriali di 64 province dislocate in 11 diverse regioni. In fase di candidatura potrà essere indicata la preferenza per una sola delle province disponibili tra quelle elencate:
- Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Pesaro-Urbino;
- Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza della Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese:
- Valle d’Aosta: Aosta;
- Piemonte: Asti, Cuneo, Novara, Torino, Biella, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli;
- Liguria: Genova, La Spezia, Imperia, Savona;
- Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza;
- Trentino Alto Adige: Bolzano, Trento;
- Friuli Venezia Giulia: Trieste, Pordenone, Udine, Gorizia;
- Emilia Romagna: Bologna, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Parma, Piacenza, Reggio nell’ Emilia;
- Toscana: Arezzo, Firenze, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Pisa, Prato, Siena;
- Umbria: Perugia, Terni.
Invio della domanda e scadenza
La domanda per candidarsi alle nuove selezioni per la posizione di portalettere di Poste Italiane dovrà essere inoltrata attraverso la procedura on line predisposta sul sito aziendale “carriere.posteitaliane.it”, dove si potrà prendere visione dell’annuncio in questione, registrarsi e compilare il form.
La data di scadenza è fissata alle ore 23:59 di domenica 31 agosto 2025.
Coloro che fossero interessati ad altre opportunità lavorative, sulla pagina dedicata al Lavoro di Blasting News potranno prendere visione delle principali ricerche di personale, sia di aziende private che della pubblica amministrazione.
Prove selezione e contratto di lavoro
Le prove di selezione comprendono un iniziale test attitudinale da svolgere on line seguendo le istruzioni che il candidato riceverà via mail all’indirizzo indicato in fase di domanda.
Solo i candidati che supereranno il test attitudinale saranno convocati per lo svolgimento della prova di idoneità alla guida del mezzo aziendale, una moto di cilindrata 125 cc a pieno carico di posta.
Il superamento della prova pratica risulterà determinante ai fini dell’assunzione.
In questa fase, ai candidati verrà richiesto di presentare copia della documentazione relativa al titolo di studio posseduto.
Un colloquio individuale concluderà il percorso di selezione.
I candidati che risulteranno idonei potranno essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato con tempistiche e durate che potranno differire a seconda delle esigenze aziendali.