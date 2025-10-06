Dal 1° ottobre al 30 novembre 2025 è possibile presentare domanda per l’iscrizione all’albo degli scrutatori di seggio elettorale, un’opportunità spesso sottovalutata ma che rappresenta una forma di guadagno occasionale, accessibile e aperta a praticamente tutti i cittadini. Ogni anno, in questo periodo, tutti i circa 8000 Comuni italiani accettano nuove iscrizioni, secondo quanto stabilito da una legge nazionale ormai storica e consolidata. L’iscrizione consente di essere chiamati come scrutatore in occasione di future tornate elettorali o referendum.

Cosa fa uno scrutatore di seggio

Lo scrutatore è una figura chiave nel funzionamento democratico delle elezioni: si occupa, insieme al presidente e al segretario di sezione , delle operazioni di voto e scrutinio. Il compito è retribuito e prevede un impegno di due o più giorni, a seconda della durata delle consultazioni. L’incarico viene svolto presso i seggi elettorali del proprio Comune di residenza.

La retribuzione per ogni elezione varia indicativamente tra i 100 e i 200 euro, in base al tipo di elezione (referendum, politiche, europee, ecc.) e al numero delle schede in votazione. È una forma di compenso netto, esente da tasse, ideale per studenti, disoccupati, lavoratori part-time o semplicemente cittadini interessati a partecipare attivamente alla vita civica.

Chi può iscriversi

Possono fare domanda:

i cittadini italiani

residenti nel Comune dove si presenta la domanda

che abbiano compiuto almeno 18 anni

in possesso almeno della licenza della scuola dell’obbligo

Non possono iscriversi:

i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni o dei Trasporti

gli appartenenti alle forze armate o a corpi militari in servizio

i medici provinciali e gli ufficiali sanitari

i candidati alle elezioni

Come presentare la domanda

Ogni Comune mette a disposizione un modulo cartaceo o digitale da compilare e firmare. La domanda può essere presentata:

a mano , presso l’Ufficio Elettorale del Comune

via email o PEC , se previsto dal regolamento locale

online, tramite servizi digitali comunali, dove disponibili

L’iscrizione avviene una sola volta nella vita: non serve rinnovarla ogni anno, a meno che non si cambi Comune di residenza.

Come si viene scelti per fare lo scrutatore

L’iscrizione all’albo è un requisito necessario, ma non garantisce automaticamente la chiamata. Ogni Comune, infatti, gestisce autonomamente i criteri di selezione:

alcuni Comuni adottano un sorteggio pubblico e casuale

altri si affidano a nomine proposte dai gruppi consiliari , suddivise tra maggioranza e opposizione

in molti casi, prima delle elezioni viene chiesto agli iscritti di confermare la disponibilità con una seconda manifestazione di interesse specifica per quella tornata elettorale imminente.

L’albo rappresenta una cornice di riferimento, da cui poi ogni Comune sceglie in base alle decisioni della commissione Elettorale comunale. Peraltro la domanda per entrare nell'Albo va presentata una sola volta e rimane valida fino a quando si rimane residenti nello stesso comune.