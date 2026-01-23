Il bonus Giorgetti 2026 torna al centro delle scelte previdenziali dei lavoratori italiani. Confermato dalla Legge di Bilancio, l’incentivo consente a chi ha già maturato i requisiti per la pensione anticipata di posticipare l’uscita dal lavoro ottenendo in cambio uno stipendio più alto. Una misura che punta a rafforzare il reddito immediato delle famiglie e, allo stesso tempo, a trattenere nel mercato del lavoro le professionalità più esperte.

Cos'è il Bonus Giorgetti e perchè aumenta la busta paga

Conosciuto anche come bonus Maroni o bonus Quota 103, il meccanismo è semplice: lo Stato rinuncia alla quota di contributi previdenziali normalmente trattenuta in busta paga al lavoratore, lasciandola direttamente al dipendente.

In pratica, una parte dei contributi non finisce più nel montante pensionistico futuro, ma viene monetizzata subito. Il risultato è un incremento del potere d’acquisto mensile, che varia in base allo stipendio ma può essere significativo, soprattutto per i redditi medio-alti.

A chi si rivolge l'incentivo

Il bonus Giorgetti 2026 è riservato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme previdenziali equivalenti. La misura riguarda una platea ben definita e non si applica automaticamente: occorre una scelta consapevole del lavoratore. La conferma dell’incentivo rientra in una strategia più ampia volta a ritardare l’uscita dal lavoro e a evitare la dispersione delle competenze senior, trasformando la permanenza in servizio in una vera opzione finanziaria.

Requisiti per accedere al bonus Giorgetti 2026

Per beneficiare dell’aumento in busta paga è necessario aver maturato i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025. In particolare servono:

Almeno 62 anni di età;

41 anni di contributi;

Un rapporto di lavoro dipendente attivo.

Chi rientra in questi parametri può decidere di restare al lavoro e richiedere l’incentivo.

Quanto vale l'aumento in busta paga e come richiedere il bonus

Il vantaggio economico deriva dall’accredito diretto della quota contributiva a carico del lavoratore, pari al 9,19% della retribuzione imponibile. In termini pratici, l’incremento può oscillare tra 150 e 250 euro lordi al mese, a seconda dello stipendio. Un aspetto rilevante è che l’importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito: non incide sull’Irpef né sugli scaglioni fiscali.

Il bonus Giorgetti non scatta automaticamente. Il lavoratore deve presentare una domanda telematica all’Inps tramite il portale online. Dopo la verifica dei requisiti, l’istituto comunica al datore di lavoro di erogare l’incentivo direttamente in busta paga.

L'effetto sulla pensione futura

Il rovescio della medaglia è la riduzione della pensione futura. Rinunciando a una parte dei contributi, il montante previdenziale cresce più lentamente:

Senza bonus, l’aliquota complessiva resta al 33% della retribuzione;

Con il bonus, la contribuzione effettiva scende al 23,81%, perché il 9,19% viene incassato subito. Questo comporta un assegno pensionistico potenzialmente più basso. A mitigare la perdita interviene però il coefficiente di trasformazione.

Andare in pensione più tardi consente di applicare una percentuale più elevata nel calcolo dell’assegno. In altre parole, anche se i contributi versati negli ultimi anni sono inferiori, l’età più avanzata rende il coefficiente più favorevole. Posticipare l’uscita a 64 anni invece che a 62 può quindi compensare, almeno in parte, la riduzione del montante contributivo.

Conviene davvero il bonus Giorgetti

La risposta dipende dalla situazione personale. Per valutare la convenienza occorre confrontare: