Elon Musk mette in pausa il sogno del Pianeta Rosso per allinearsi alla strategia Trump: l'obiettivo prioritario diventa la colonizzazione lunare, più vicina e logisticamente sostenibile. Il futuro dell'umanità nello spazio non passa più per le sabbie rosse di Marte, ma per i crateri della Luna. Con una mossa che rimescola le carte della nuova corsa al cosmo, Elon Musk ha annunciato ufficialmente che SpaceX darà priorità alla costruzione di un insediamento stabile sul nostro satellite.
Una città lunare in meno di un decennio
Secondo quanto dichiarato dal tycoon su X, la tabella di marcia è serrata: la creazione di una città autosufficiente sulla Luna potrebbe diventare realtà in meno di 10 anni.
Una tempistica che schiaccia i piani per Marte, per i quali Musk stima ora una finestra di almeno vent'anni. "Per chi non lo sapesse, SpaceX ha già spostato l'attenzione sulla Luna. Possiamo farcela in meno di un decennio", ha scritto Musk, sottolineando il vantaggio logistico del satellite rispetto al Pianeta Rosso.
I nuovi motivi della svolta: politica e logistica
Non si tratta solo di una scelta tecnica, ma di un preciso riallineamento politico. La decisione di Musk segue infatti la linea tracciata dal Presidente Donald Trump, intenzionato a consolidare la presenza americana sulla Luna prima di tentare il balzo verso Marte. Oltre alla politica, a dettare legge è la fisica orbitale. Musk ha evidenziato due fattori critici che rendono la Luna un obiettivo molto più appetibile nel breve termine:
- Frequenza di lancio: Marte è raggiungibile solo ogni 26 mesi (quando i pianeti sono allineati);
- Verso la Luna, invece, SpaceX può lanciare ogni 10 giorni;
- Successo commerciale: come principale contractor della NASA, SpaceX deve garantire risultati tangibili e sostenibili. La Luna offre un banco di prova perfetto per testare le tecnologie di colonizzazione senza i rischi estremi di una missione marziana.