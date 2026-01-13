Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una novità destinata a incidere concretamente sulla vita di migliaia di lavoratori: un pacchetto di 10 ore annue aggiuntive di permessi retribuiti per affrontare cure, esami e terapie senza perdere reddito né contributi. La misura è stata introdotta dalla legge n. 106/2025 e resa operativa dall’Inps con la circolare n. 152 del 29 dicembre 2025, che ne chiarisce criteri, modalità di utilizzo e copertura economica. L’obiettivo è rafforzare il diritto alla salute, evitando che chi convive con patologie gravi o croniche sia costretto a sacrificare ferie o altre tutele contrattuali per sottoporsi alle cure necessarie.
A chi spettano le nuove 10 ore di permessi
Il nuovo diritto si aggiunge alle tutele già previste dai contratti collettivi. Il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato. Possono accedere alle ore aggiuntive:
- I lavoratori affetti da patologie oncologiche;
- Chi soffre di malattie croniche o invalidanti;
- I genitori di figli minorenni con le stesse condizioni sanitarie.
Condizione indispensabile è il riconoscimento Inps di un’invalidità civile pari o superiore al 74%, riferita al lavoratore o al figlio assistito.
Permessi autonomi per ciascun genitore
La legge introduce un principio chiaro: le ore sono cumulative e personali. In pratica: il lavoratore ha diritto a 10 ore per sé e spettano ulteriori 10 ore per ogni figlio minorenne con patologie riconosciute.
Il monte ore non si riduce se anche l’altro genitore utilizza permessi analoghi: ogni genitore lavoratore mantiene il proprio diritto individuale.
Chi resta escluso dalla misura
La misura non si applica a tutte le categorie. Sono esclusi i lavoratori autonomi e, in generale, chi non ha un rapporto di lavoro attivo al momento della richiesta del permesso.
Quali prestazioni sanitarie danno diritto alle ore
I permessi possono essere utilizzati solo per attività sanitarie documentate, tra cui:
- Visite mediche e controlli specialistici;
- Esami diagnostici e strumentali, come Tac, risonanze;
- Analisi di laboratorio;
- Terapie periodiche come chemioterapia, radioterapia e dialisi.
È richiesta una prescrizione medica, rilasciata dal medico di base o dallo specialista.
Quanto vale il permesso e come si richiede
Per ogni ora di assenza riconosciuta spetta un’indennità pari al 66,66% della retribuzione oraria, calcolata sulla base della retribuzione media giornaliera prevista dal contratto.
- Nel settore privato: l’importo viene anticipato dal datore di lavoro in busta paga e poi recuperato tramite conguaglio con l’Inps;
- Nel settore pubblico: il pagamento è effettuato direttamente dall’amministrazione.
Dal 2026 il lavoratore deve presentare richiesta al datore di lavoro dichiarando i seguenti dati:
- Il possesso dell’invalidità civile almeno al 74%;
- L’esistenza della prescrizione medica.
Le ore sono utilizzabili solo per unità intere e non frazionabili. Dopo la visita o la terapia, va consegnata l’attestazione della struttura sanitaria. Per i figli minorenni, il requisito dell’invalidità si considera automaticamente soddisfatto se il minore percepisce già l’indennità di frequenza.