Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Basilicata, Roberto Cifarelli, ha annunciato il 22 luglio 2026 un importante passo avanti per la tutela occupazionale: sono stati infatti riconosciuti i diritti dei 47 lavoratori assunti presso l'Azienda sanitaria di Matera (Asm). Questo annuncio segna la fine di un periodo di incertezza per un gruppo significativo di dipendenti.

Cifarelli ha sottolineato come questo risultato "metta fine a una situazione di incertezza per questi lavoratori", evidenziando l'importanza di tale provvedimento.

Il riconoscimento dei diritti si concentra in particolare sulle condizioni contrattuali e sulla stabilità lavorativa all'interno dell'Asm, l'ente preposto alla gestione dei servizi sanitari nella provincia di Matera.

Il riconoscimento dei diritti e l'impatto sui lavoratori

I 47 lavoratori interessati, precedentemente assunti dall'Azienda sanitaria di Matera, attendevano da tempo il pieno riconoscimento delle loro prerogative contrattuali. L'iniziativa è stata accolta con profonda soddisfazione dal capogruppo del PD, che ha rimarcato come questa decisione sia cruciale per la serenità dei dipendenti e delle loro famiglie, garantendo loro una maggiore sicurezza professionale.

L'Azienda sanitaria di Matera (Asm), pilastro della sanità locale, è l'organismo responsabile dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi sanitari pubblici nel territorio materano.

Il riconoscimento dei diritti a questi lavoratori rappresenta un passo significativo non solo per i diretti interessati, ma anche per la più ampia valorizzazione delle risorse umane all'interno dell'ente, fondamentale per un sistema sanitario efficiente.

Il ruolo strategico dell'Azienda sanitaria di Matera (Asm)

L'Asm svolge un ruolo cruciale nella comunità, occupandosi di attività essenziali quali la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione. Gestisce inoltre le strutture ospedaliere e i servizi territoriali distribuiti nella provincia di Matera, assicurando la promozione della salute pubblica e facilitando l'accesso ai servizi sanitari per tutti i cittadini residenti.

Questo provvedimento, che assicura il pieno riconoscimento dei diritti ai 47 lavoratori, si inserisce in un contesto più ampio di politiche di tutela del lavoro e di rafforzamento delle strutture sanitarie pubbliche locali.

L'obiettivo primario è quello di garantire alla comunità servizi sempre più efficienti e un personale altamente qualificato, contribuendo così a migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria offerta nel territorio.