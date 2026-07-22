L'assessore alle attività produttive, formazione e lavoro della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, ha espresso l'auspicio che la Cogne Acciai Speciali e le organizzazioni sindacali possano ristabilire un clima di dialogo e di reciproca fiducia. La dichiarazione segue l'incontro di ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato alla situazione della storica azienda siderurgica di Aosta.

Il confronto tra azienda e sindacati al Ministero

Durante il tavolo di lavoro, le organizzazioni sindacali hanno richiesto il rispetto degli impegni previsti nell'integrativo in corso.

L'accordo prevede l'ultrattività, garantendo la validità delle condizioni attuali fino a una nuova intesa. La Cogne Acciai Speciali si è detta disponibile ad allungare i tempi per un nuovo accordo, favorendo il proseguimento del confronto.

Appello alla coesione e al dialogo per il futuro

Bertschy ha dichiarato: "Mi auguro che le parti riescano rapidamente a ritrovare quel clima di dialogo e di reciproca fiducia che ha sempre caratterizzato la storia della Cogne Acciai Speciali e che costituisce un patrimonio collettivo da preservare". L'assessore ha auspicato che, già dal prossimo incontro, riprenda un confronto costruttivo tra l'azienda e le rappresentanze dei lavoratori (Fim, Fiom, Uilm e Savt Industrie), con il Ministero.

Le difficoltà del mercato rendono necessarie coesione, responsabilità e la capacità di guardare insieme al futuro. L'obiettivo è garantire stabilità e continuità produttiva nello storico stabilimento di Aosta, valorizzando il patrimonio di relazioni industriali.