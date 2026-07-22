È stato inaugurato a Teramo il nuovo Centro per l'Impiego, che si sposta dallo storico Palazzo della Provincia in via Milli per stabilirsi nei rinnovati locali dell'ex Cinema Apollo, situato in via Scarselli. Questa importante operazione, che riguarda una superficie di circa 450 metri quadrati al piano terra, è il risultato di una proficua sinergia tra la Regione Abruzzo, che ha finanziato l'acquisto con un milione di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e il Comune di Teramo, che ha coordinato la selezione dell'immobile e lo ha acquisito al proprio patrimonio pubblico.

L'assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca, ha evidenziato la significativa svolta tecnologica e organizzativa che caratterizzerà la nuova struttura. “Ci sarà una nuova app, ci saranno nuovi servizi e il punto del centro per l’impiego virtuale, accorciando così le distanze con l’utenza”, ha dichiarato Magnacca. L'assessore ha inoltre annunciato un imminente rafforzamento dell'organico grazie ad Aral, l’agenzia regionale per il lavoro, con l'obiettivo strategico di configurare Aral come l'ente unico per le politiche attive e passive del lavoro, di cui i centri per l’impiego rappresenteranno le articolazioni territoriali.

L'acquisizione e la collaborazione istituzionale

Il Comune di Teramo ha formalizzato l’acquisizione di tre unità immobiliari all’interno dell’ex Cinema Apollo.

Questi spazi, distribuiti tra piano terra e primo piano, coprono una superficie complessiva di circa 400 metri quadrati e hanno comportato una spesa totale di un milione di euro. L’operazione si inserisce in un più ampio percorso strategico volto a mantenere e potenziare la presenza degli uffici pubblici nel centro storico della città. Gli ultimi interventi di adeguamento, richiesti dalla Regione Abruzzo e realizzati dalla società Cinema Teatro Apollo Srl, sono stati completati, rendendo possibile il trasferimento degli uffici una volta ultimata la sistemazione degli arredi.

Il sindaco Gianguido D'Alberto ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto, definendolo “un grande risultato frutto di una collaborazione virtuosa con la Regione Abruzzo”.

Il primo cittadino ha sottolineato come questa iniziativa permetta di conservare servizi essenziali nel centro storico, a beneficio sia dei residenti che dei commercianti. D’Alberto ha inoltre ricordato le vaste potenzialità della struttura, con i piani superiori destinati ad accogliere altri uffici, e ha ribadito la volontà di avviare studi per il recupero e la restituzione alla città dello storico Cinema Apollo nella sua interezza.

Servizi innovativi e prospettive future

La nuova sede del Centro per l’Impiego si distinguerà per l'offerta di servizi innovativi e digitalizzati, tra cui una nuova applicazione dedicata e un punto per l’impiego virtuale, pensati per facilitare e rendere più accessibile l’interazione con gli utenti.

Il previsto incremento dell’organico, gestito dall’agenzia regionale per il lavoro Aral, rafforzerà ulteriormente le capacità operative del centro, consolidandone il ruolo di nodo territoriale cruciale per l'attuazione delle politiche attive e passive del lavoro in Abruzzo.

La scelta di ubicare la nuova sede nell’ex Cinema Apollo risponde all’esigenza di disporre di spazi più idonei e funzionali per il Centro per l’Impiego. Questa decisione si integra pienamente in una strategia più ampia di valorizzazione degli immobili pubblici e di rilancio complessivo del centro storico di Teramo, confermando l'impegno delle istituzioni per lo sviluppo del territorio.