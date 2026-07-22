Nidil Cgil ha annunciato di aver raccolto oltre cinquantamila firme a sostegno di proposte di legge di iniziativa popolare, focalizzate sulla regolamentazione dei subappalti e sulla tutela dei diritti dei lavoratori nel settore della logistica. L'iniziativa, presentata pubblicamente il 22 luglio 2026, ha visto il coinvolgimento attivo di lavoratori e rappresentanti sindacali in diverse città della Puglia.

Le proposte legislative avanzate da Nidil Cgil mirano a introdurre una regolamentazione più stringente sull'uso dei subappalti e a garantire una maggiore protezione per i lavoratori impiegati nella logistica.

L'obiettivo primario è contrastare le diffuse condizioni di precarietà e promuovere un quadro normativo che assicuri maggiore stabilità e sicurezza occupazionale.

La mobilitazione e il sostegno dei lavoratori

Il superamento della soglia delle cinquantamila adesioni per la raccolta firme rappresenta un chiaro segnale della forte partecipazione e del profondo interesse dei lavoratori del settore. Nidil Cgil ha enfatizzato l'urgenza di un intervento legislativo capace di incidere concretamente sulle condizioni di lavoro, specialmente in un comparto come quello della logistica, spesso caratterizzato da forme di lavoro flessibile e un frequente ricorso al subappalto.

Durante la presentazione dell'iniziativa, i promotori hanno evidenziato che le proposte di legge sono state elaborate ascoltando attentamente le esigenze dirette dei lavoratori.

Esse puntano a rafforzare la contrattazione collettiva e a introdurre strumenti di controllo più efficaci sulle reali condizioni di lavoro all'interno dei subappalti, garantendo così una maggiore trasparenza e giustizia sociale.

L'impegno di Nidil Cgil per la logistica

Nidil Cgil, sindacato di riferimento per i lavoratori atipici e in somministrazione, svolge un ruolo cruciale nel settore della logistica. L'organizzazione si dedica alla tutela dei diritti di coloro che operano con contratti non standard, promuovendo costantemente iniziative e campagne volte a ottenere una maggiore stabilità occupazionale e condizioni di lavoro più eque per tutti.

Attraverso questa significativa raccolta firme e la successiva presentazione delle proposte di legge, Nidil Cgil intende sensibilizzare attivamente le istituzioni e l'opinione pubblica.

L'obiettivo è evidenziare la necessità impellente di adottare interventi normativi specifici che rispondano alle criticità del settore logistico, con particolare attenzione alla salvaguardia dei lavoratori coinvolti nelle dinamiche dei subappalti.