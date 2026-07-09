La Confederazione Unitaria di Base (CUB) ha denunciato un grave episodio all'ospedale San Raffaele di Milano, dove una sua delegata sindacale rischia il licenziamento. La misura disciplinare è scaturita dalla consegna di un report sulle condizioni lavorative interne, presentato dalla sindacalista.

Secondo la CUB, la delegata ha consegnato il documento durante un incontro sindacale, provocando l'apertura della procedura da parte della direzione ospedaliera. Il sindacato ha espresso profonda preoccupazione, definendo l'atto "grave, che minaccia la libertà sindacale e la tutela dei lavoratori".

La CUB seguirà la vicenda e ne ha chiesto il ritiro immediato.

Il procedimento disciplinare e le accuse

La rappresentante della CUB Sanità, a detta del sindacato, ha agito nell'ambito delle sue funzioni sindacali. Il report evidenziava presunte criticità nelle condizioni di lavoro al San Raffaele. Il procedimento disciplinare avviato dalla direzione potrebbe culminare nel licenziamento.

La CUB ha dichiarato che la delegata "ha agito nell'interesse dei lavoratori, esercitando un diritto riconosciuto dalla legge". Il sindacato ha ribadito la richiesta di annullamento e ha invitato altre organizzazioni sindacali e istituzioni a vigilare sulla tutela dei diritti sindacali.

La Confederazione Unitaria di Base: missione e valori

La Confederazione Unitaria di Base (CUB), fondata nel 1992, è un'organizzazione sindacale italiana che tutela i diritti dei lavoratori in settori come sanità, scuola, trasporti e pubblico impiego. Promuove la difesa dei diritti sindacali, la contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori. La CUB si distingue per un approccio autonomo rispetto ai sindacati confederali tradizionali, focalizzandosi su democrazia sindacale e rappresentanza nei luoghi di lavoro.