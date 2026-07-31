La Regione Marche ha siglato un patto con le parti sociali per promuovere il benessere in azienda, la qualità del lavoro e la competitività delle imprese regionali. L'accordo è stato formalizzato il 31 luglio 2026 ad Ancona, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, delle principali organizzazioni sindacali e datoriali. Questa intesa mira a rafforzare il tessuto economico e sociale marchigiano.

L'obiettivo del patto è duplice: migliorare le condizioni lavorative e sostenere la crescita delle aziende marchigiane. L'attenzione è rivolta a innovazione, formazione e welfare aziendale.

Il documento definisce azioni congiunte per elevare la qualità della vita nei luoghi di lavoro, garantendo sicurezza, salute dei lavoratori e una conciliazione tra vita privata e professionale.

Obiettivi e Azioni Chiave

Tra le priorità operative spiccano l'adozione di buone pratiche per il benessere organizzativo e l'incentivo a politiche di welfare aziendale. Fondamentale è la valorizzazione delle competenze dei lavoratori. Le parti si sono impegnate a un monitoraggio congiunto dei risultati e a diffondere modelli virtuosi tra le imprese.

Durante la firma, è stata ribadita l'importanza di un approccio condiviso per affrontare le sfide del mercato del lavoro e sostenere la competitività delle Marche.

L'accordo intende inoltre rafforzare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati, creando un ambiente favorevole allo sviluppo economico e sociale.

Contesto Regionale e Collaborazione

Il patto coinvolge le principali sigle sindacali e associazioni datoriali delle Marche, che hanno espresso soddisfazione per l'avvio del percorso comune. L'iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche regionali per l'occupazione, la formazione continua e l'innovazione. La Regione Marche consolida il suo ruolo di coordinamento e promozione per il benessere dei lavoratori e la competitività del sistema produttivo locale, in linea con strategie di sviluppo sostenibile e inclusivo.