La Regione Basilicata compie un passo significativo nel sostegno al ricambio imprenditoriale in agricoltura, estendendo le opportunità anche a chi ha superato i quarant'anni. L'assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, ha annunciato la conclusione di un percorso strategico, culminato il 4 giugno 2026 con la consegna dei provvedimenti di concessione ai beneficiari dell’intervento SRE02 “Insediamento nuovi agricoltori”. Questa iniziativa, finanziata nell’ambito del PSR Basilicata 2023‑2027, mira a valorizzare l'esperienza e le competenze di una fascia d'età cruciale per lo sviluppo del settore.

La misura è stata specificamente pensata per cittadini di età compresa tra 41 e 60 anni, riconoscendo il loro potenziale di investimento e innovazione nel comparto agricolo. Grazie a questo bando, sono state finanziate 126 nuove iniziative imprenditoriali, per un investimento complessivo di 4,7 milioni di euro. L'obiettivo è chiaro: offrire opportunità concrete a chi, pur non rientrando più nelle tradizionali categorie giovanili, desidera investire sul proprio futuro e su quello del territorio lucano. "Nessuno deve essere escluso dalla possibilità di investire sul proprio futuro e su quello della Basilicata", ha ribadito Cicala, evidenziando la volontà politica di supportare anche coloro che, dopo esperienze maturate in altri settori, scelgono di dedicarsi alla terra.

Sostegno agli Over 40: un percorso completo per l'agricoltura lucana

L’intervento SRE02 si inserisce in una più ampia strategia regionale di sviluppo rurale, che ha già visto il successo delle misure dedicate ai giovani Under 40. Negli ultimi mesi, infatti, la Regione ha sostenuto l'insediamento di oltre 365 giovani agricoltori. Con questo nuovo bando per gli Over 40, la Basilicata completa un percorso che amplia le opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un'attività nel settore primario. L'assessore Cicala ha sottolineato che non tutti gli imprenditori agricoli iniziano il proprio percorso a vent'anni, e che la misura è pensata per valorizzare le competenze e le capacità organizzative acquisite in altri ambiti professionali, trasformandole in nuove imprese agricole.

Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alle profondissime trasformazioni economiche e sociali che interessano il mondo del lavoro e i sistemi produttivi. La Regione ha ritenuto fondamentale accompagnare anche queste energie, evitando che una fascia importante della popolazione, ricca di competenze e motivazione imprenditoriale, rimanesse priva di strumenti adeguati per avviare una nuova attività. L'intervento contribuisce attivamente alla strategia regionale di sviluppo rurale e di contrasto allo spopolamento, rafforzando il tessuto economico delle aree interne e sostenendo la nascita di nuove attività produttive legate alle vocazioni agricole del territorio.

Il ruolo del PSR Basilicata 2023‑2027 nello sviluppo agricolo

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Basilicata 2023‑2027 è lo strumento chiave attraverso cui la Regione promuove la competitività del settore agricolo, la gestione sostenibile delle risorse naturali e lo sviluppo equilibrato delle aree rurali. Questo programma prevede una serie di interventi mirati a sostenere l'innovazione, l'insediamento di nuovi agricoltori, la diversificazione delle attività e la valorizzazione delle produzioni locali. L'intervento SRE02, con i suoi nuovi insediamenti Over 40, si inserisce perfettamente in questo quadro strategico, con l'obiettivo primario di favorire il ricambio generazionale e l'inclusione di nuove energie imprenditoriali nel vitale settore agricolo regionale, contribuendo a un futuro più prospero per la Basilicata.