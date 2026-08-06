La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha ufficialmente approvato la sottoscrizione del Contratto collettivo di Comparto destinato al personale non dirigente. Questa importante decisione, che riguarda il triennio normativo ed economico 2022-2024, è stata presa durante l'ultima riunione dell'Esecutivo regionale. La proposta è stata presentata dall'assessore alla Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, segnando un momento significativo per l'amministrazione regionale.

L'approvazione di questo Contratto è stata definita un passaggio fondamentale per il Comparto unico della Regione.

L'assessore Roberti ha infatti sottolineato l'importanza di tale atto, affermando che il Comparto deve "poggiare su solide basi e certezze retributive". Questa dichiarazione evidenzia la volontà di garantire stabilità e chiarezza nelle condizioni lavorative ed economiche del personale interessato.

Il percorso che ha condotto a questa approvazione ha coinvolto diverse fasi cruciali. È stata ottenuta l'intesa del Cal (Consiglio delle autonomie locali) e dell'Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani), organismi rappresentativi delle realtà locali e montane. A ciò si è aggiunta la valutazione positiva della Direzione finanze, un passaggio essenziale per assicurare la sostenibilità economica dell'accordo.

Tutte queste tappe si sono svolte nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 18/2016, che disciplina le procedure in materia.

Con il via libera della Giunta e il completamento delle verifiche preliminari, il Contratto può ora essere formalmente stipulato. Successivamente, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la necessaria certificazione di compatibilità. Questo passaggio finale è cruciale per confermare la piena conformità dell'accordo con le normative vigenti e la sua sostenibilità finanziaria, garantendo un quadro normativo ed economico solido per il personale coinvolto.

Il Contratto Collettivo per il Personale Non Dirigente

Il Contratto collettivo di Comparto approvato si riferisce specificamente al personale non dirigente impiegato nella Regione Friuli Venezia Giulia e copre il triennio normativo ed economico che va dal 2022 al 2024.

Questo accordo definisce in modo dettagliato i diritti, i doveri e le condizioni economiche e normative che regoleranno il rapporto di lavoro per migliaia di dipendenti regionali e degli enti locali afferenti al Comparto unico.

La procedura di approvazione ha seguito un iter rigoroso, in linea con la legislazione regionale. Il coinvolgimento di organismi come il Consiglio delle autonomie locali e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani ha assicurato una rappresentanza ampia degli interessi territoriali. Parallelamente, la verifica della sostenibilità finanziaria, condotta dalla Direzione finanze, ha rappresentato un pilastro fondamentale per la validità e l'attuabilità dell'intesa, confermando la serietà e la trasparenza del processo decisionale.

Il Ruolo Strategico del Comparto Unico Regionale

La Regione Friuli Venezia Giulia detiene un ruolo centrale nella gestione del Comparto unico del pubblico impiego regionale. Questo Comparto è una struttura complessa che include non solo il personale della stessa amministrazione regionale, ma anche quello degli enti locali presenti sul territorio. La sua organizzazione mira a uniformare e ottimizzare la gestione delle risorse umane nel settore pubblico regionale.

La regolamentazione del Comparto unico avviene attraverso specifici contratti collettivi, come quello appena approvato. Questi accordi sono strumenti essenziali che delineano in maniera chiara i diritti, i doveri e le condizioni economiche e normative del personale.

La loro stipula è un processo regolamentato con precisione dalla legge regionale 18/2016, che stabilisce le modalità di contrattazione e, in particolare, la procedura di certificazione della compatibilità finanziaria da parte della Corte dei conti. Questo sistema garantisce che ogni accordo sia non solo equo per i lavoratori, ma anche sostenibile e conforme alle direttive di bilancio regionali.