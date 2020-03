All'inizio di ogni mese, come di consueto, le principali case automobilistiche propongono interessanti incentivi rottamazione per l'acquisto di una nuova auto. Fino al 31 marzo - mese in cui si svolge il Salone di Ginevra, quest'anno rinviato a causa del Coronavirus - Opel e Ford garantiscono forti sconti sui prezzi di listino di diversi modelli. Tra questi si annoverano da una parte la nuova Opel Corsa e Crossland X, dall'altra invece Ford Focus e Ford Ecosport. A seguire la presentazione delle offerte sugli incentivi rottamazione valide a marzo per l'acquisto dei modelli Opel Corsa e Crossland X, Ford Focus ed Ecosport, con una breve descrizione delle caratteristiche più importanti di ciascuna vettura.

Incentivi Opel: Corsa da 10.900 euro

Per tutto il mese di marzo, il modello Opel Corsa sarà acquistabile a partire da 10.900 euro, aderendo al finanziamento Scelta Opel. Nella sua nuova versione, l'utilitaria della casa automobilistica tedesca presenta il riconoscimento dei segnali stradali, il limitatore di velocità, il rilevatore di stanchezza della persona alla guida, il sistema di controllo dell'eventuale uscita dalla corsia (Lane Keep Assist) e la frenata automatica d'emergenza.

Incentivi rottamazione Opel: Crossland X da 12.950 euro

L'offerta su Crossland X è valida fino al 31 marzo, con permuta o rottamazione di un veicolo posseduto almeno da sei mesi. Il crossover di Opel è in vendita da 12.950 euro per gli automobilisti che scelgono di acquistare la vettura con il finanziamento Scelta Opel, salvo l'approvazione di Opel Financial Services. Crossland X monta cerchi in acciaio da 16 pollici, un display touchscreen da 7'' compatibile sia con Apple Car Play che con Android Auto.

Inoltre, dispone del sistema di assistenza nella partenza in salita.

Incentivi rottamazione Ford: Fiesta Connect a 195 euro al mese

Uno dei modelli più interessanti acquistabili in offerta grazie agli incentivi rottamazione auto del mese di marzo è la Ford Fiesta Connect, in vendita a 195 euro al mese. Il pagamento a rate della vettura è disponibile per chi intende sottoscrivere il finanziamento Ford Credit.

In alternativa, il modello Fiesta citato qui sopra può essere acquistato anche senza finanziamento, pagando 13.100 euro. Tra le due soluzioni, la più vantaggiosa è la prima, in quanto permette di risparmiare 1.000 euro (12.100 euro). Il prezzo di listino, come riporta il sito ufficiale Ford, è 17.050 euro. La versione Connect di Fiesta si distingue per avere un motore a benzina 1.1 da 75 cavalli, un computer di bordo con schermo da 4,2 pollici e modem 4G integrato (FordPass Connect).

Incentivi Ford a marzo: Ecosport a 245 euro al mese

La seconda proposta della casa automobilistica Ford, che rientra tra gli incentivi rottamazione validi fino al 31 marzo, ha per protagonista il Suv Ecosport (versione Connect).

Scegliendo la formula del finanziamento Ford Credit, il crossover di seconda generazione del marchio statunitense è in vendita a 245 euro al mese e anticipo zero, con TAN al 5,49 per cento e TAEG al 7,17 per cento. In totale, il costo è di 14.950 euro, 1.000 euro in meno rispetto al prezzo per chi decide di acquistare l'auto senza finanziamento (15.950 euro). Si ricorda che il prezzo di listino del Suv Ecosport Connect con motore a benzina 1.0 EcoBoost da 100 cavalli è pari a 20.500 euro.