Dal 10 novembre 2021 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sul codice della strada introdotte dal decreto Infrastrutture, dl 10 settembre 2021 n. 121 convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156.

Fra le novità vi sono la regolamentazione dell'uso dei monopattini, l'inasprimento delle sanzioni per chi parcheggia nei posti riservati e l'obbligo di trasparenza per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali sul ricavato delle sanzioni pecuniarie. Attenzione particolare anche alle pubblicità discriminatorie, alle quali viene posto uno stop su strade e mezzi pubblici.

Regole di trasparenza per gli incassi delle multe

Regioni, province e comuni sono tenuti a rendicontare, ogni anno, l'uso e la destinazione degli introiti delle pene pecuniarie derivate dalle infrazioni del codice della strada.

Gli enti locali saranno quindi attenzionati sulle modalità di fruizione delle casse pubbliche al fine di aumentare la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni che dovranno periodicamente pubblicare sui siti istituzionali preposti le rispettive relazioni.

Posti per invalidi e strisce rosa

Il decreto Infrastrutture nella direzione delle pari opportunità e la tutela dei diritti delle categorie vulnerabili. Buone notizie per tutte quelle persone che nonostante il diritto al posto riservato, si trovano spesso a pagare le strisce blu.

Da gennaio 2022, se i parcheggi a strisce gialle sono occupati, le persone con disabilità potranno parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu, oltre all'aumento della pena pecuniaria e la detrazione dei punti patente per chi, senza averne il titolo, parcheggia nelle aree riservate al trasporto degli invalidi: raddoppiata la multa fino ad un massimo di 672 euro e 6 punti patente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Drastico aumento delle sanzioni, anche per chi posteggia sui posti riservati delimitati dalle strisce rosa, misura introdotta nel 2012 a sostegno delle famiglie per garantire alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini sotto ai due anni di età una maggiore accessibilità ai luoghi di servizio o di interesse.

Tutela per chi si dispone ad attraversare

Nuove disposizioni a maggior tutela degli attraversamenti pedonali, di chi sta per attraversare sulle strisce, oltre a chi le sta già impegnando. Precedenza non solo per i pedoni che percorrono le strisce pedonali, ma anche per chi si accinge a farlo. I guidatori sono invitati a fermarsi e a far passare anche le persone che sono in attesa di attraversare.

Stop ai dispositivi multimediali al volante

Si allargano i divieti sull'uso dei dispositivi tecnologici durante la guida, ridurre le fonti di distrazione dalla strada sono le parole d'ordine per implementare la sicurezza stradale.

Non solo smartphone e cellulari come oggetto di violazione, ma anche tablet e strumenti simili che impediscono il corretto posizionamento delle mani sul volante durante la guida.

Stop alle pubblicità offensive

La viabilità stradale sarà d'ora in poi priva di contenuti pubblicitari ritenuti lesivi o discriminatori. Divieto di qualsiasi forma pubblicitaria, su strada o sui mezzi pubblici, che possa offendere la sensibilità delle persone.

Qualora la norma venga violata si procede con l'eliminazione dei contenuti e la revoca delle autorizzazioni di affissione.

Regolamentazione monopattini

Anche i monopattini elettrici divengono oggetto del nuovo codice stradale, dopo il vertiginoso incremento di questi mezzi di trasporto la necessità di normarne la circolazione era impellente.

Limite di velocità a 20 km/h sulle strade a scorrimento urbano con l'abbassamento fino a 6 km/h nelle aree pedonali, divieto di parcheggiare sui marciapiedi, uso obbligatorio di frecce direzionali e segnaletica di stop mobile, fino al ritiro del mezzo se modificato.

Neopatentati e fogli rosa

Cambia nuovamente la normativa sulla cilindrata delle auto guidate da chi ha preso la patente da meno di un anno. C'è il via libera per le grandi cilindrate, dai 55 kW ai 70 kW/t a condizione che i neopatentati siano accompagnati da un guidatore con meno di 65 anni di età e la patente da almeno 10 anni.

Aumenta il periodo di validità dei fogli rosa che passa dai 6 mesi ai 12.

Sosta auto elettriche e guida senza patente

La sosta delle auto elettriche nei parcheggi adibiti alla ricarica è consentita per il massino di un'ora dalle ore 6 alle 22, divieto invece per chi utilizza l'area di ricarica come parcheggio senza aver bisogno di effettuare la ricarica.

Invariata la sanzione per chi non ha con sé la patente di guida ma è revocato l'obbligo di esibirla fisicamente a posteriori presso gli edifici delle forze dell'ordine.