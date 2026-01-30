Buongiorno. Oggi a Crans-Montana si disputa la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. L’Italia torna protagonista con Dominik Paris e Giovanni Franzoni, entrambi al cancelletto dopo le classiche di Wengen e Kitzbühel. Paris sembra aver superato i problemi alla caviglia, mentre Franzoni punta a confermare il successo ottenuto sulla leggendaria Streif.

Chi scende e quando

La prova inizierà alle 12.00 sulla “Piste Nationale”. Il primo azzurro in pista sarà Mattia Casse con il pettorale numero 2, seguito da Florian Schieder.

Franzoni partirà con il numero 11, Paris con il 13. In gara anche Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod e Gregorio Bernardi.

Favoriti e assenze

Tra i favoriti figurano gli svizzeri Marco Odermatt e Franjo Von Allmen, insieme ai norvegesi Aleksander Kilde e Adrian Sejersted. Attenzione anche ai francesi Maxence Muzaton, Nils Allegre e Nils Alphand, e allo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Assente l’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha preferito concentrarsi sulla preparazione olimpica.

Contesto della tappa

La prova odierna rappresenta il primo dei due allenamenti ufficiali previsti sulla pista svizzera. Questo appuntamento anticipa la sesta discesa libera stagionale del Circo Bianco e costituisce l’ultimo impegno prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Non è prevista copertura televisiva o streaming; OA Sport offrirà una diretta live testuale con aggiornamenti in tempo reale.

Programma e startlist dettagliata

Secondo il programma ufficiale, la prima prova cronometrata si svolge venerdì 30 gennaio alle ore 12.00. Gli azzurri partiranno a intervalli regolari: Mattia Casse alle 12.02, Florian Schieder alle 12.10.40, Giovanni Franzoni alle 12.16, Dominik Paris alle 12.18.40, Christof Innerhofer alle 12.30.40, Guglielmo Bosca alle 12.45.20, Benjamin Jacques Alliod alle 12.57.20 e Gregorio Bernardi alle 13.24.00.