La NASCAR inaugura la stagione 2026 con il tradizionale ‘Clash’, un evento esibizione che anticipa la Daytona 500. L’appuntamento, non valido ai fini del campionato, si svolge al Bowman Gray Stadium di Winston‑Salem e rappresenta l’occasione per vedere in pista le vetture in vista della “The Great American Race” che si correrà tra due settimane.

Il Bowman Gray Stadium e la storia del ‘Clash’

Per il secondo anno consecutivo, e forse l’ultimo, il ‘Clash’ si svolge al Bowman Gray Stadium, struttura inaugurata nel 1937 e teatro delle gare NASCAR tra il 1958 e il 1971 su un ovale di 0,25 miglia (circa 0,40 km).

Lo scorso anno la Chevrolet Camaro #9 di Hendrick Motorsports, guidata da Chase Elliott, ha trionfato, eguagliando il padre Bill, vincitore del Clash a Daytona nel 1987.

La storia dell’evento è ricca di protagonisti: Dale Earnhardt vanta sei successi (1980, 1986, 1988, 1991, 1993, 1995), Denny Hamlin quattro (2006, 2014, 2016, 2024), mentre Dale Jarrett, Tony Stewart e Kevin Harvick ne hanno ottenuti tre ciascuno. Il Clash nacque a Daytona nel 1979, vi rimase fino al 2020, poi si spostò al road course di Daytona Beach e, tra il 2021 e il 2023, si tenne al Los Angeles Memorial Coliseum.

Assenze e condizioni meteo incerte

Tra i grandi assenti figura Brad Keselowski, ex campione della serie e proprietario del RFK Racing, infortunatosi sugli sci durante la pausa invernale.

Al suo posto, al volante della Ford Mustang #6, ci sarà Corey LaJoie.

L’evento è previsto per la serata di domenica (lunedì in Italia), ma le condizioni meteo rappresentano un’incognita: il North Carolina è interessato da forti nevicate, anche se le previsioni non indicano ulteriori precipitazioni e il tracciato è stato preparato nei giorni scorsi.

Modifiche al programma per il maltempo

In seguito alle condizioni meteo avverse, NASCAR ha annunciato che tutte le attività previste per sabato 31 gennaio — prove, qualifiche e heat races — sono state posticipate a domenica 1 febbraio. La giornata di domenica sarà dunque intensa: le prove e le qualifiche si svolgeranno alle 14:00 ET, seguite alle 18:00 ET dalla Last Chance Qualifier che definirà i ventitré piloti in gara, e infine alle 20:00 ET si correrà il Cook Out Clash. Il Cook Out Madhouse Classic è stato rinviato a data da destinarsi, mentre il Clash Preview al Winston‑Salem Fairgrounds si terrà regolarmente venerdì 30 gennaio dalle 10:00 alle 14:00.