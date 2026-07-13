Il prossimo Home Run Derby 2026 vedrà Jordan Walker e Junior Caminero tra i candidati ai fuoricampo più lunghi. I due punteranno a superare il record di 513 piedi, stabilito da Aaron Judge (2017) e da Oneil Cruz (2025) in stadi non ad alta quota.

Il primato assoluto del Derby è di Juan Soto, che nel 2021 a Coors Field ha raggiunto i 520 piedi, risultato favorito dall’altitudine. Il record non-Coors Field di 513 piedi, condiviso da Judge e Cruz, è stato ottenuto con una velocità d’uscita di 118 mph e angoli di lancio di 31° e 35°. Oneil Cruz ha guidato la MLB nel 2025 per velocità media d’uscita (~95 mph) e bat speed (78,8 mph); quella di Judge è stimata a 76,5 mph.

I protagonisti del 2026

Per il 2026, Jordan Walker è il candidato principale a superare i 513 piedi, grazie a parametri simili ai recordman. Junior Caminero, pur con elevata velocità d’uscita e bat speed, ha uno swing più piatto che limita la distanza. Caminero, dominicano dei Rays di Tampa Bay, cercherà la rivincita dopo la finale 2025 e punta a diventare il campione più giovane. Il venezuelano Willson Contreras, al debutto, cerca di emulare Bobby Abreu (2005).

Due novità per il Derby 2026: la trasmissione globale via Netflix e un nuovo formato senza cronometro, con tentativi fissi (20 nel primo turno, 15 in semifinali e finale). Le condizioni a Philadelphia, con caldo e umidità moderata, potrebbero favorire fuoricampo più lunghi.

Il dominio latino nel Derby

Negli ultimi anni, i giocatori latinoamericani hanno dominato il Home Run Derby. Tra il 2022 e il 2024, la Repubblica Dominicana ha conquistato tre titoli consecutivi (Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Teoscar Hernández). Nel 2025, l’americano Cal Raleigh ha interrotto la serie, ma il protagonismo latino è rimasto alto: Junior Caminero è stato finalista e Oneil Cruz ha eguagliato il record di 513 piedi. L’edizione 2026 vedrà ancora due forti rappresentanti latini in corsa per il titolo e nuovi record.