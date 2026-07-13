La stagione 2026/27 del Milan ha preso ufficialmente il via lunedì 13 luglio con il raduno a Milanello. L'evento è stato caratterizzato da un arrivo in grande stile del proprietario Gerry Cardinale, che ha raggiunto il centro sportivo rossonero a bordo di un elicottero, un gesto che ha immediatamente evocato lo storico approccio di Silvio Berlusconi.

L'arrivo di Cardinale: un segnale di vicinanza

L'amministratore delegato di RedBird e numero uno del club, Gerry Cardinale, ha scelto l'elicottero per ragioni sia pratiche che simboliche. L'intento è stato quello di snellire i tempi di spostamento e, soprattutto, di mostrare una presenza diretta e ravvicinata al gruppo fin dal primo giorno di lavoro.

Questo gesto simbolico, che sottolinea la volontà di imprimere una nuova marcia al club, rappresenta un segnale di cambiamento e un approccio più coinvolgente rispetto al recente passato. È la prima volta che il patron rossonero partecipa al raduno con questa modalità, evidenziando il desiderio di essere il più possibile vicino all'ambiente della squadra.

Il richiamo al passato rossonero

Il paragone con Silvio Berlusconi è stato immediato e significativo. Per molti tifosi, in particolare quelli più anziani, l'arrivo di Cardinale ha riportato alla mente l'iconico episodio del 18 luglio 1986, quando l'allora presidente Berlusconi atterrò con la squadra sull'Arena Civica, accompagnato dalle note della "Cavalcata delle Valchirie".

Quell'evento marcò l'inizio di una vera e propria nuova era per il Milan, e l'odierno arrivo in elicottero di Cardinale sembra voler evocare proprio quello stesso spirito di svolta e rinnovamento per il club.

Nel pomeriggio di lunedì, intorno alle ore 18, è in programma il primo allenamento aperto della squadra. Questo appuntamento segnerà l'avvio ufficiale sul campo della nuova stagione, dopo il raduno mattutino.